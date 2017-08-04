Beşiktaş, Negredo transferini resmen açıkladı

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Alvaro Negredo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yıldız golcünün bonservisi için siyah-beyazlıların kasasından 2.5 milyon Euro bonservis bedeli çıkarken, Negredo da yıllık 4 milyon 350 bin Euro kazanacak.

Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak şirketimiz tarafından Valencia kulübüne net 2.500.000 Avro ödenecektir.

Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 Sezonu için 4.350.000 Avro

2018-2019 Sezonu için 4.350.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Oyuncu 2018-2019 sezonunda 25 maç veya daha fazla resmi müsabakada (Türkiye Kupası hariç) oynadığı takdirde sözleşme 2019-2020 yılına uzayacak olup,

2019-2020 Sezonu için 4.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Oyuncuya ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."