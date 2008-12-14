Beşiktaş nefes aldı

Turkcell Süper Lig'de art arda Fenerbahçe ve Ankaraspor yenilgileriyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, 3 puan hasretine Ankaragücü karşısında son verdi. 15. haftada ağırladığı başkent temsilcisini ilk yarıda Holsoko'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi.İnönü Stadı'ndaki maçın başında etkili kontrataklar geliştiren konuk Ankaragücü Murat ve Gökhan'la pozisyonlar üretti. Holosko ve Nobre'nin etkili oyunuyla dengeyi sağlayan Beşiktaş, Slovak golcüsünün 25. dakikadaki vuruşuyla 1-0 öne geçti.Golden sonra rahatlayan ve her hattıyla rakibinin üzerine giden siyah-beyazlılar, devrenin son 10 dakikasında üst üste net pozisyonlar üretmesine karşın farkı açamadı.İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Beşiktaş, Nobre ve Cisse ve Holosko ile fırsatlar kaçırırken, 83. dakikada da Ankaragücü'nden Gökhan Emreciksin'in ceza sahası içinden vuruşu direkten döndü. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Beşiktaş bu sezon deplasmanların en başarılı takımlarından Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.Bu sonuçla 3 hafta sonra hanesine 3 puanı yazdıran Beşiktaş, 28 puanla zirve takibini sürdürdü. Sahasındaki 8. maçında 6. galibiyetini alarak önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi de moral kazandı.Stat: BJK İnönüHakemler: Yunus Yıldırım xx, Muhittin Gürses xx, Kemal Yılmaz xxBeşiktaş: Rüştü xx, Gökhan xx, Zapotocny xx, İbrahim Toraman xxx, Ali Tandoğan xx (Dk. 77 Seric xx), Cisse xxx, Serdar Özkan x (Dk. 73 Bobo x), Ekrem xxx, Delgado x, Holosko xxx (Dk. 86 Uğur ?), Nobre xxxAnkaragücü: Serkan xx, Elyasa xx, Tolga x, Santos xx, İlkem x (Dk. 65 Chaabani x), Gökhan xxx, Cem x, İbrahim x, Murat Duruer x (Dk. 50 Metin x), Murat Erdoğan xx (Dk. 78 Iglesias x), Mehmet Yılmaz xGol: Dk. 25 Holosko (Beşiktaş)Sarı Kart: Dk. 55 İlkem (Ankaragücü)9. dakikada Gökhan'ın hatalı pasında topu kontrol eden Ankaragücü'nden Gökhan, meşin yuvarlağı sol çaprazda daha uygun durumdaki Murat Erdoğan'a bıraktı. Ancak Murat Erdoğan, ceza alanına girer girmez kötü bir vuruşla topu auta attı.11. dakikada Cisse'nin sakatlanıp yerde kaldığı pozisyonda atağını sürdüren Ankaragücü'nde, Gökhan'ın sağ çaprazdan sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.14. dakikada Murat Erdoğan'ın soldan ortasında ceza alanında savunmadan seken topu önünde bulan Gökhan'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.17. dakikada Cisse'nin ceza alanı önünde topuk pasında ceza alanında topla buluşan Holosko'nun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan döndü. Holosko, dönen topu bir kez daha kaleye göndermek istedi, ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.25. dakikada Cisse'ye yapılan faulü orta alana yakın bir yerden kullanan Rüştü'nün uzun atışında ceza yayı üzerinde kafalardan seken top yerden de hızlanarak ceza alanındaki Holosko'nun önüne düştü. Slovak oyuncunun dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.34. dakikada Ekrem'in soldan ortasında ceza alanında İlkem'den seken topu altıpasın içinde önünde bulan Nobre, boş pozisyonda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta attı ve Beşiktaş mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi.36. dakikada Cisse, savunmayı geçtikten sonra ceza alanında topu sol çaprazdaki Holosko'ya bıraktı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.37. dakikada Holosko'nun sağ çaprazdan ortasında ceza alanında topla buluşan Nobre'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.49. dakikada Delgado'nun ters vuruşunda kafalardan seken topu ceza alanı önünde bulan Mehmet Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak farklı bir biçimde auta gitti.58. dakikada Delgado'nun aşırtma vuruşunda ceza alanında Nobre'den önce İlkem topa müdahale etti. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kaleci Serkan iki hamlede kontrol etti.63. dakikada Nobre'nin pasında ceza alanı önünde topla buluşan Cisse, önü açıkken sert vurdu, ancak kaleci Serkan meşin yuvarlağı taca yumrukladı.81. dakikada Delgado'nun ceza alanı önünden yerden şutunda, top kaleci Serkan'da kaldı.83. dakikada Beşiktaş, gol ararken kalesinde pozisyonu gördü. Ani gelişen Ankaragücü atağında Iglesias, ceza alanında sağ çaprazda uygun durumdaki Gökhan'a bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.84. dakikada Nobre'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Holosko, Tolga'yı geçtiği anda ceza alanına girerek yerden sert vurdu. Ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.