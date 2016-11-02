T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Beşiktaş, Napoli ile evinde berabere kaldı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde İtalyan Napoli takımı ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golünü Quaresma, Napoli'nin golünü ise Hamsik attı.

02 Kasım 2016 01:49

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bu akşam İstanbul'daki Vodafone Arena'da oynanan maçta, Beşiktaş ile İtalya'nın Napoli takımı 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla, Napoli puanını yediye, Beşiktaş ise altıya yükseltti. Napoli, grup liderliğini korurken, Beşiktaş da ikinci sırada kaldı.

Gruptaki diğer maç ise Portekiz temsilcisi Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımları arasında Lizbon'da oynanıyor.

Türkiye'nin kış saati uygulamasına geçmemesinden dolayı, UEFA, Türkiye'yi de Azerbaycan ve Rusya temsilcileri için uyguladığı maç saati düzenlemesine dahil etti. Bu nedenle, Türkiye'deki maçlar artık TSİ 20:45'te; deplasmandaki maçlar ise TSİ 22:45'te oynanıyor.

Beşiktaş, ilk golünü Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın kullandığı penaltı atışıyla buldu. Maçın 79. dakikada Napoli defansının topa elle müdahale etmesi üzerine İngiliz hakem Mark Clattenburg penaltı noktasını gösterdi.

Golün ardından oyuncu değişikliğine giden Napoli, iki dakika sonra skoru eşitledi. Slovak milli takımında da forma giyen Marek Hamsik, ceza sahası dışından attığı golle takımına bir puan kazandırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Beşiktaş UEFALigiGrubuNapoliBeşiktaşQuaresma NapoliHamsikVodafone ArenaPortekizBenficaUkrayna Dinamo KievLizbonUEFA TürkiyeAzerbaycanRusyaBuTürkiyeTSİPortekizliRicardo QuaresmaMaçınMark Clattenburg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24