Beşiktaş, Napoli ile evinde berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bu akşam İstanbul'daki Vodafone Arena'da oynanan maçta, Beşiktaş ile İtalya'nın Napoli takımı 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla, Napoli puanını yediye, Beşiktaş ise altıya yükseltti. Napoli, grup liderliğini korurken, Beşiktaş da ikinci sırada kaldı.

Gruptaki diğer maç ise Portekiz temsilcisi Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımları arasında Lizbon'da oynanıyor.

Türkiye'nin kış saati uygulamasına geçmemesinden dolayı, UEFA, Türkiye'yi de Azerbaycan ve Rusya temsilcileri için uyguladığı maç saati düzenlemesine dahil etti. Bu nedenle, Türkiye'deki maçlar artık TSİ 20:45'te; deplasmandaki maçlar ise TSİ 22:45'te oynanıyor.

Beşiktaş, ilk golünü Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın kullandığı penaltı atışıyla buldu. Maçın 79. dakikada Napoli defansının topa elle müdahale etmesi üzerine İngiliz hakem Mark Clattenburg penaltı noktasını gösterdi.

Golün ardından oyuncu değişikliğine giden Napoli, iki dakika sonra skoru eşitledi. Slovak milli takımında da forma giyen Marek Hamsik, ceza sahası dışından attığı golle takımına bir puan kazandırdı.