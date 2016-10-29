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Spor

Beşiktaş, Napoli hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlılar Napoli hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek

29 Ekim 2016 17:46

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Napoli maçı öncesi ilk antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncuların ise koşu, pas, taktik ve şut çalışmalarıyla antrenmanı tamamladıkları belirtildi.

Öte yandan, antrenman öncesi siyah-beyazlı teknik ekip ve futbolcuların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağıyla fotoğraf çektirerek kutladığı aktarıldı. 

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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