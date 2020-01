Beşiktaş müzesi kapılarını down sendromlu çocuklara açtı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: \"DOSTEV\'e destek vermeye devam edeceğiz\"

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedaroğlu: \"Beşiktaş\'tan vereceğimiz mesaj çok önemli\"

Down Sendromlular ve Zihin Engelliler Eğitim ve Koruma Derneği (DOSTEV), tarafından Kara Kartal\'a gönül veren sanatçıların, Down sendromlu çocuklarla beraber oluşturduğu portrelerinin yer aldığı \'Farklıyız and Fedakarız\' fotoğraf sergisi, Beşiktaş JK Müzesi\'nde açıldı.

Açılışa Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedaroğlu, DOSTEV Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Oygur Doğan, Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve konuklar katıldı.

FİKRET ORMAN: \"DOSTEV\'E DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

Açılışta kısa bir konuşma yapan Fikret Orman, \"Bugün sporun duyarlılık kardeşlik dayanışma yardımlaşma ve farklılıkları yok etme vizyonuna en iyi şekilde hizmet etmek için bir araya geldik. Beşiktaşlı sanatçılarımızla,down sendromlu kardeşlerimizle beraber ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Değerlerimizle örtüşecek şekilde \'Farklıyız-Fedakarız\' adıyla, şanlı tarihimizle dolu müzemizde açtığımız bu sergiyi DOSTEV\'deki arkadaşlarımızın organizasyonuyla gerçekleştiriyoruz. Beşiktaş taraftarıyla yönetimiyle futbolcusuyla ve camiaya gönül veren fertleriyle bu hayatta ben de varım mesajı veren down sendromlu kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu yılki mottomuzu \'Vefa\' olarak belirledik. \'Farklıyız-Fedakarız\' sergisinde down sendromlu kardeşlerimizin sesini duyurmak amacıyla hayata geçirilmil vefa ile yoğurulmuş projelerimizden birisidir. Bu özel serginin ortaya çıkmasında emeği geçen sanatçılarımıza DOSTEV derneğine ve katkıda bulunan herkese içtenlikle teşekkür ederim\" dedi.

MURAT HAZİNEDAROĞLU: \"BEŞİKTAŞ\'TAN VERECEĞİMİZ MESAJ ÇOK ÖNEMLİ\"

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedaroğlu ise \"Beşiktaş\'tan vereceğimiz mesaj çok önemli. Bu noktada ben çocukken bir engelliyle yaşadım. Başkanlıktan önce de bu konuda da yüksek duyarlılık gösteriyordum. Ailesinde engelli olan insanlarda bu duyarlılık var. Oysa bunu ne yaparsak yapalım ne istersek isteyelim toplumsal olarak birincimiz engelli kardeşlerimize insamımıza olmalıdır. Duyarlılığı sadece talimatla aşılayamıyoruz. Beşiktaş\'ta 3 yıldır engellilere mesaj vermek istiyoruz. Konusu engelliler olmayan toplantıda dahil birinci planda onların oldu. Onların toplumsal yaşamın bir parçası olması sokaktaki fiziki şartları doğru noktaya taşımamız ile mümkün\" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının down sendromlu çocuklara sosyal sorumluluk projelerinde eğitimler vermek olduğunu söyleyen DOSTEV Derneği Başkanı Arzu Oygur Doğan ise onları meslek sahibi yapıp istihdam etmek istiyoruz\" diye konuştu.

