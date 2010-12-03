-BEŞİKTAŞ MUTLU DÖNÜYOR SOFYA (A.A) - 02.12.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, CSKA Sofya maçını kazanarak 2. tura yükselmeyi kalan maça bırakmadan garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi. Alman çalıştırıcı, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, mücadelenin eşit geçtiğini belirterek, ''Maçtan önce bu maçı kazanıp kalan mücadeleyi düşünmemek istiyorduk. Karşılaşmayı gol attığımız için domine eden taraf bizdik'' dedi. İkinci yarıda daha farklı olmalarına değinen siyah-beyazlı takımın çalıştırıcı, ''İkinci yarıda özellikle bir sistem değişikliği olmadı. Ancak ikinci yarıya başlamadan önce forvet oyuncuları durağan oynuyorlardı. Orta sahaya yardım etmiyorlardı. Devre arasında bunu söyledim. Onlar da ikinci yarıda daha aktif oldular ve golleri bulduk'' diye konuştu. -GUTİ'NİN PERFORMANSI- Guti'nin performansına değinen Bernd Schuster, ''Takım ataktayken verdiği katkılar önemli. İlk yarıda forvet oyuncuları durağan oynayınca kendini gösteremedi. İkinci yarıda paslarından çok yararlandık. Guti böyle durumlarda kendini gösteren oyuncu. Bugün de istekliydi. Bugün de çok katkısı oldu'' dedi. Genç oyuncu Ali Kuçik'ten övgüyle söz eden Schuster, ''Bütün genç oyunculara şans vermeye çalışıyoruz. Bu durum bizi de mutlu ediyor. Ali istediğimiz görevi yerine getirdi. Takıma canlılık getirdi. Savunmaya zorluk çıkardı. Bu şekilde oyuncuların hazır olması ve UEFA maçı da olsa onları gönül rahatlığıyla oynatmak beni ayrıca mutlu ediyor'' ifadelerini kullandı. -SAKATLARIN DURUMLARI- Schuster, maçta sakatlanan Nobre ve Cenk'in durumlarına da bakacaklarını söyledi. Cenk'in hafta sonunda Bursaspor ile yapılacak maçta oynamasının zor olduğunu aktaran Alman teknik adam, şunları söyledi: ''Anladığımız kadarıyla yırtığı var. Nobre'nin 2-3 gün içinde durumuna bakacağız. Doktorlardan net bir teyit almam gerekiyor. Pazar gününe kadar tedavi ve antrenman sonuçlarına göre bakacağız. Durumu şu an soru işareti. Quaresma'nın durumunu da henüz bilmiyoruz.'' -FERNANDES TRANSFERİNİ DOĞRULADI- Beşiktaş teknik direktörü, takıma katılacağı yönünde haberler çıkan Manuel Fernandes transferini doğruladı. Transfer konusundaki soruları yanıtlayan Schuster, ''Yöneticilerimiz görüşmeleri yapıyorlar. Şu ana kadar Manuel Fernandes ile anlaşıldığını biliyorum. Düşüncemiz iyi bir forvet oyuncusunun alınması. Şu an Fernandes geldi. Forvet konusunda yöneticilerimiz arıyorlardır. Forvet için bir şey söylemiyorum. Umarım beni şaşırtırlar ve güzel bir sürpriz yaparlar'' dedi. Bernd Schuster, Dembele'nin alınacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, ''Benim açımdan hayır. Belki kulüp sürpriz yapabilir'' diye konuştu. -CSKA SOFYA CEPHESİ- CSKA Sofya Teknik Direktörü Sashko Borisov ise ilk yarıda iki şansları olduğunu, golü atarak sonucu farklı yapabileceklerini, ancak bunu değerlendiremediklerini söyledi. Borisov, iki hata yaptıklarını ve bunun sonucunda da 2 gol yediklerini ifade etti.