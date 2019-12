Beşiktaş Mustafa Denizli ile yolları ayırıyor mu?

T24 - İspanyol spor gazetesi AS, Alman teknik direktör Schuster ile Beşiktaş arasında ön sözleşme olduğunu iddia edip, Getafe'den Albin'in de siyah beyazlılara gideceğini ileri sürdü. Bu arada Inter'in, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Portekizli orta saha oyuncusu Quaresma'dan kurtulmak istediği de belirtildi.





"Alman teknik direktörün, Türk kulübüne gidişini garantilediğini" yazan AS gazetesi, Schuster'in geçmişte çalıştırdığı Getafe'deki Albin'i de siyah beyazlı kulübe götüreceğini kaydetti.





Albin için Espanyol kulübünün de teklifte bulunduğu, ancak Beşiktaş'ın önce hareket etmesinden dolayı Uruguaylı futbolcunun İstanbul'a gitmesinin büyük olasılık olarak görüldüğü ifade edildi. 23 yaşındaki Getafe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Albin'in, menajeri Daniel Fonseca aracılığıyla Beşiktaş ile görüşmelerini ilerlettiği bildirildi.





Öte yandan, Beşiktaş kulübünün görüştüğü Inter'in Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın, Real Madrid'e önerildiği öne sürüldü. AS gazetesi, Inter'in, teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'e gitmesi için toplam 35 milyon euro istediği, bu paraya Mourinho, Maicon ve Quaresma'nın bonservis ücretlerinin dahil olduğunu yazdı. Ancak Quaresma'yı "sorunlu bir futbolcu" olarak gösteren İspanyol gazetesi, Real Madrid'in kesinlikle bu futbolcuyu istemediğini belirtti.



Inter'in, sezon başına 3.5 milyon euro alan Quaresma'dan kurtulmak istediği de savunuldu.