Beşiktaş Mustafa Denizli ile anlaştı mı?

Beşiktaş'ın, eski teknik direktörü Mustafa Denizli ile yeniden anlaştığı iddia edildi. Başkan Fikret Orman, bugün öğlen saatlerinde İran'ın Persepolis takımını çalıştıran Mustafa Denizli'ye teklif götürdü. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Orman, Akaretler'deki kulüp binasına gelerek, yönetim kurulu üyeleriyle görüşmenin detaylarını paylaştı. Ancak Fikret Orman, yönetim kurulu toplantısını İzmir'e gideceği için erken terketmek zorunda kaldı.

Beşiktaş İletişim Koordinatörü Tuğrul Yenidoğan, yönetim adına basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yenidoğan, "Toplantıdan yeni hoca konusunda bir karar çıkmadı. Net açıklama 3-4 gün sonra yapılabilir. Yönetim oybirliği ile karar aldıktan sonra açıklama yapacaktır. Mustafa Denizli bugün burada değildi" şeklinde konuştu.

Denizli teklifi kabul etti

Başkandan gelen teklife olumlu yanıt veren Denizli'nin, kısa süre içerisinde "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü" olarak açıklanması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takıma 2008-2009 sezonunda çifte kupa kazandırmış, daha sonra sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

Türk hocaların taktik savaşı

Geçtiğimiz sezon Portekizli çalıştırıcı Carlos Carvalhal'in yerine Tayfur Havutçu'nun göreve gelmesiyle, dört büyük kulübün teknik direktörlerinin hepsi yerli olmuştu. Ancak Süper Final sonrası Beşiktaş Yönetimi, Havutçu ile yollarını ayırmış ve bu istatistiğin ömrü uzun sürmemişti.

Siyah-beyazlı takımın başına yabancı bir hoca getirileceği iddiaları sonrası bizzat kulüp başkanı tarafından Mustafa Denizli'ye teklif götürülmesi, Türk spor kamuoyunu da heyecanlandırdı.

Nitekim Denizli'de karar kılınması halinde, tecrübeli teknik adamlar Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin başında büyük başarılar kazanan Aykut Kocaman, gelecek sezon Süper Lig'de tatik savaşı verecek.