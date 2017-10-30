Beşiktaş, Monaco maçına hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4\'üncü maçında Monaco ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1 saat 30 dakikaya yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00\'de 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Antrenmandan önce saat 16.30\'da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.