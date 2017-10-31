T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, Monaco maçına hazır

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Monaco ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi

31 Ekim 2017 22:05

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda Monaco ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakikaya yakın sürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam saat 20.00\'de Vodafone Park\'ta Monaco ile Şampiyonlar Ligi G Grubu 4\'üncü maçını oynayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdman

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali DANAŞDHA Beşiktaş UEFALigiGrubu MonacoTeknikGüneşAntrenmanSiyahbeyazlıVodafone Park MonacoGrubuGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ İdman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24