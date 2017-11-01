Beşiktaş-Monaco maçı sosyal medyada: TRT yayınlasın

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu konuk edeceği ve şifreli kanaldan yayınlanacak karşılaşma öncesi sosyal medya kullanıcıları, #MaçıTRTYayınlasın hashtag'ini kısa süre içerisinde Twitter gündeminde üst sıralara taşıdı.

Taraflı-tarafsız sporseverler, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan ilk Türk takımı olan Beşiktaş'ın kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyeceği maçın şifreli kanal yerine devlet kanalı olan TRT'de yayınlanması çağrısında bulundu.

Kısa süre içerisinde Twitter gündeminin üst sıralarına taşınan hashtag'e şarkıcı Murat Boz da tweet atarak destek verdi.

Twitter'daki kullanıcı yorumlarından bazıları şöyle:

Sporseverler, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Tivibu Spor 2'den izleyebilecek.