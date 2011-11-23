-Beşiktaş Milangaz'da Semih Erden şoku İSTANBUL (A.A) - 22.11.2011 - Basketbolda Eurochallenge Kupası B Grubu'nda Almanya'nın BG Göttingen takımını 105-94 yenen Beşiktaş Milangaz'da Semih Erden şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın, Alman rakibiyle yaptığı maçta sakatlanan yıldız oyuncunun sağ el birinci parmağında kırık olduğu ve 2-3 ay sahalardan uzak kalabileceği açıklandı. Semih'in 23 Kasım Çarşamba günü el cerrahı tarafından kontrol edileceği, ameliyat kararının bu kontrolün ardından netlik kazanacağı bildirildi. Gerçekleştirilecek kontrollerin ardından siyah-beyazlı oyuncunun ne kadar sahalardan uzak kalacağı ortaya çıkacak. Ancak Semih'in 2-3 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.