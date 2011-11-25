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Spor

Beşiktaş Milangaz Lakers'tan Lamar Odom'u da getirdi

Beşiktaş Milangaz, kadrosuna 3. NBA yıldızını da kattı, Los Angeles Lakers’ın tecrübeli ismi Lamar Odom ile lokavt sonuna dek anlaştı.

25 Kasım 2011 02:00

T24 - Beşiktaş Milangaz, kadrosuna 3. NBA yıldızını da kattı, Los Angeles Lakers’ın tecrübeli ismi Lamar Odom ile lokavt sonuna dek anlaştı.


Deron Williams’ı kadrosuna katarak, tüm dünyanın dikkatini üzerine toplayan Beşiktaş Milangaz, bir bomba daha patlattı, Los Angeles Lakers ve ABD Milli Takımı’nın önemli ismi Lamar Odom ile lokavt süresince anlaşmaya vardı.


NBA’deki ‘lokavt’ın kısa sürede sonlanmasının zora girmesinin ardından kadrosunu daha da güçlendirme kararı alan siyah-beyazlı ekip, salı günü oynanan Eurochallenge maçında Semih Erden’in sakatlanması ve 2 ay salonlardan uzak kalacağının açıklanması sonucu, temaslarını hızlandırdı, tecrübeli yıldızı renklerine bağladı. Lamar Odom’un lokavt bitinceye dek, aylık 120 bin dolar karşılığında tranfer edildiği öğrenildi.


2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda ABD Milli Takımı ile Türkiye’de altın madalyaya ulaşan Odom, NBA’de Los Angeles Lakers forması giyiyor. NBA kariyeri 1999 yılında Los Angeles Clippers tarafından 4. sırada seçilerek başlayan, ardından da Miami Heat’te 1 sezon geçirdikten sonra Lakers’a transfer olan 2.08 boyunda ve 32 yaşındaki süper yıldızın kariyerinde 2 NBA şampiyonluğu bulunuyor.


Kim Kardashian’ın kız kardeşi Khloe Kardashian ile evli olan Odom, magazin dünyasının da en çok ilgi gösterdiği oyuncular arasında yer alıyor.



Beşiktaş Aliağa Petkim’in konuğu 


Erdemirspor yenilgisiyle geçtiğimiz hafta ligdeki ilk yenilgisini alan Beşiktaş Milangaz, 7. hafta mücadelesinde Aliağa Petkim’in konuğu olacak. Enka Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 18.00’de başlayacak ve LigTV 3’ten yayınlanacak.


 

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