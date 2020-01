-Beşiktaş Milangaz: 88 - Pınar Karşıyaka: 80 İSTANBUL (A.A) - 04.02.2012 - Beko Basketbol Ligi'ndeki karşılaşmada Beşiktaş Milangaz, Pınar Karşıyaka'yı 88-80 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta 2. dakika 4-4 eşitlikle geçilirken, Erceg ile etkili olan Beşiktaş Milangaz, yakaladığı 9-0'lık seriyle 6. dakikayı 13-4 öne geçti. Ancak daha sonra 7-0'lık seriyle farkı 2 sayıya kadar düşüren Pınar Karşıyaka'ya, Morrison ve Ersin Dağlı'nın basketleriyle karşılık verip üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Milangaz, ilk periyotu 21-14 önde tamamladı. İkinci periyotta konuk ekip dış şutlardan ürettiği sayılarla farkı azaltmaya çabalarken, Beşiktaş Milangaz, periyotun son dakikasında 13 sayılık farka ulaşıp (50-37) devreyi 50-38 önde kapadı. İkinci periyotta peş peşe top kaybı yapan Beşiktaş Milangaz karşısında hızlı hücumlarla basketler bulan İzmir ekibi, 24. dakikada farkı 4 sayıya (55-51) kadar düşürdü. Erceg'in oyuna dahil olmasıyla toparlanan Beşiktaş Milangaz, son periyota da 69-60 üstün girdi. Son periyotta Erceg, Morrison ve Ersin Dağlı'nın etkili mücadelesiyle üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Milangaz, 36. dakikada 14 sayılık (84-70) farka ulaştı. Kalan sürede de kontrollü bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 88-80 galip ayrıldı. Beşiktaş Milangaz, iki takımın ligin ilk yarısında İzmir'de yaptığı karşılaşmayı da 100-93 kazanmıştı. -Maçtan notlar- Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) eski başkanlarından Osman Solakoğlu'nun anısını, basketbola ve topluma faydalı olacak şekilde yaşatmak hedefiyle TBF ve Solakoğlu Ailesi tarafından düzenlenen ''Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü''ne layık görülen Gökhan Yıldırım'a ödülü, TBF Eğitim Kurulu Üyesi Erdal Poyrazoğlu ile Osman Solakoğlu'nun eşi Sariye Solakoğlu tarafından verildi. Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmada zaman zaman yaptıkları tezahüratlarla Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'i istifaya davet ettiler. Taraftarlarlar maç boyunca ''Yeter, Yıldırım Demirören yeter'', ''İstifa et, Demirören istifa et'' ve ''Fenerbahçe'ye başkan olsana'' şeklinde tezahüratlarda bulundular. Öte yandan bir grup Pınar Karşıyaka taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde karşılaşmayı takip etti. Salon: Beşiktaş Milangaz Arena Hakemler: Engin Kennerman xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Ali Şakacı xx Beşiktaş Milangaz: Can Akın xx 2, Hawkins xx 7, Erceg xxx 15, Morrison xxx 18, Ersin Dağlı xxx 18, Serhat Çetin x, Arroyo xx 14, Mensah Bonsu xxx 6, Barış Hersek xx 2, Kartal Özmızrak xx 6 Pınar Karşıyaka: Chatman xx 22, Ikonic xx 16, Birkan Batuk xx 4, İlkan Kahraman x 4, Stanojevic xx 18, Engin Emre Bayav x 4, Alper Saruhan x 8, Orhun x 2, Onur Çalban x 2 1. Periyot: 21-14 Devre 50-38 3. Periyot: 69-60 5 faul alan: 38.04 Ersin Dağlı (Beşiktaş Milangaz)