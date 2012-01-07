-Beşiktaş Milangaz: 85 - Trabzonspor: 57 İSTANBUL (A.A) - 07.01.2012 - Beko Basketbol Ligi karşılaşmasında Beşiktaş Milangaz, Trabzonspor'u 28 sayı farkla 85-57 yendi. Karşılaşmanın başında çok sayıda top kaybı yapan Trabzonspor, hücumlarda da etkisiz kalırken, Beşiktaş Milangaz oyunun kontrolünü ele alan taraf oldu. Pota altında skor üreten siyah beyazlılar, 6. dakikayı 12-4 üstün geçti. Robinson, Brown ve Rundle'ın sayılarıyla 6-0'lık seri yapıp 8. dakikada farkı 2'ye (12-10) indiren Trabzonspor, kalan bölümde Hawkins'in basketlerini durduramayınca, ev sahibi ekip ilk periyotu 18-12 önde tamamladı. İkinci çeyreğe Serhat'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Trabzonspor, Beşiktaş Milangaz savunması karşısında yine sıkıntı yaşamayı sürdürdü. Ev sahibi ekip, 16. dakikada 12 sayılık farka ulaştı (34-22) ve devreyi de 36-27 galip durumda kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında Trabzonspor'un farkı azaltma çabaları sonuç getirmedi. Beşiktaş Milangaz'ın sert savunması karşısında istediği hücumları yapamayan bordo-mavili ekipte, Gibson ile Brown'un basketlerine karşılık Can, Hawkins, Erceg ve Ersin Dağlı ile başarılı hücum eden siyah-beyazlılar, son periyota 55-43 önde girdi. Dördüncü periyota Serhat, Erceg ve Arroyo'nun dış atışlardan bulduğu basketlerle Beşiktaş Milangaz, 35. dakikada 20 sayılık farka ulaştı (71-51). Oyundan düşen rakibi karşısında son bölümde rahat bir maç çıkaran siyah-beyazlılar, başantrenör Ergin Ataman'ın genç oyunculara şans verdiği dakikalarda farkı daha da açarak karşılaşmayı 28 sayı farkla 85-57 kazandı. Salon: BJK Milangaz Arena Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Ersan Ergüler xx, Aydın Karaçam xx Beşiktaş Milangaz: Can xx 6, Hawkins xx 11, Serhat xx 8, Erceg xxx 19, Mensah-Bonsu xxx 14, Barış x, Arroyo xx 12, Ersin Dağlı xx 8, Kartal xx 5, Serkan x, Mehmet Ali x 2 Trabzonspor: Gibson xx 5, Robinson xx 12, Kerem xx 8, Levent x, Brown xx 14, Serhat x 3, Polat x 2, Randle xx 7, Kaan xx 6, Oktay x, Oğuzhan x, Erkan x 1. Periyot: 18-12 Devre: 36-27 2. Periyot: 55-43 5 Faulle Çıkanlar: 37.57 Levent (Trabzonspor), 39.08 Mensah-Bonsu (Beşiktaş Milangaz)