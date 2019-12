-Beşiktaş Milangaz: 84 - Erdemir: 88 İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Beşiktaş Milangaz, Erdemir'e 88-84 yenilerek ligdeki ilk yenilgisini aldı. NBA yıldızlarıyla donatılmış rakibi karşısında iyi savunma yapan Erdemir, 5. dakika içinde 10-6 üstünlük sağlarken, Beşiktaş Milangaz, Can Akın ile sayılar bularak 8. dakika içinde 13-12'lik üstünlük yakaladı. Siyah-beyazlı takımın hücumlardan boş döndüğü dakikalarda sayılar üretmeye devam eden Erdemir, ilk çeyreği 6 sayı farkla 20-14 önde geçti. Caner Ercan'ın üçlüğüyle 2. periyoda başlayan konuk ekip, 12. dakikada 10 sayılık fark (28-18) çıkardı. Mehmet'in oyuna girmesiyle savunmada direncini arttıran Beşiktaş Milangaz, 6-0'lık seriyle oyunda tekrar dengeyi kurdu. Ev sahibi takım, 16. dakika içinde 32-32 beraberliği sağladı. Ancak Erdemir, dış şutlardaki başarısını sürdürdü. Son dakika içinde yine üçlükler bulan Erdemir, ilk yarıyı da 10 sayı farkla 49-39 önde tamamladı. Beşiktaş Milangaz, ilk yarıda üçlükte yaşadığı sorunu ikinci yarının başlarında giderdi. Erceg, Kemp, Williams ile üçlükler bulan siyah-beyazlı ekip, 14-1'lik seri bularak 23. dakika içinde farkı 4 sayıya (54-50) indirdi. Ancak Erdemir, son dakika içinde farkı 12 sayıya (67-55) çıkardı. Erdemir, 3. periyodu 67-57 önde geçti. Siyah-beyazlı ekip, 3. periyodun başında 4. faulüne ulaşan Semih'in yanı sıra son çeyreğin ilk bölümünde gününde olmayan Williams'dan yoksun mücadele etti. Kemp'in üçlükleriyle oyuna tutunan siyah-beyazlı takım, 5 dakikada rakibine sadece 4 sayı izni verdi. Beşiktaş Milangaz, müthiş mücadele ortaya koyan Ersin'in basketiyle 35. dakika içinde 71-71 beraberliği sağladı. Ancak Erdemir, rakibinin her oyuna ortak olduğu dakikada cezayı kesmesini bildi. Yunus ile üçlük bulan Erdemir, 9-0'lık seri bularak 37. dakikayı 80-71 önde geçti. Erdemir, Wesson ile sayılar üreterek karşılaşmayı 88-84 kazandı ve rakibine ilk yenilgiyi tattırdı. -Maçtan notlar- Beşiktaş Milangaz'ın Erdemir ile yaptığı maça siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar salonu tamamen doldururken, boş bırakılması gereken merdiven boşluklarında bile yer kalmadı. Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle ön tarafta boş bırakılan bölüme de taraftar alındı. Bu arada Beşiktaş Milangaz'ın yıldızı Deron Williams devre arasında çocuğunu sevdi. Oğlunu kucağına alan yıldız oyuncu, daha sonra antrenörü Ergin Ataman'ın yanına oturarak ilk yarının kritiğini yaptı. Salon: Beşiktaş Milangaz Hakemler: Serkan Emlek xx, Tunçtan Durmuşcan xx, Mehmet Karabilecen xx Beşiktaş Milangaz: Deron Williams xxx 16, Can Akın x 6, Kemp xx 14, Erceg xx 16, Ersin Dağlı xx 19, Barış Hersek x, Semih Erden x 7, Hawkins x 4, Mehmet Yağmur x 2 Erdemir: Soner Şentürk xxx 11, Altan Erol x 2, Mutlu Akpınar xx 4, Wesson xxx 22, Robinson xx 4, Henderson xx 14, Caner Ercan xxx 20, Melih Yıldız x, Yunus Çankaya xxx 11, Alper Özcan x, Eren Beyaz x, Emre Ekim x 1. Periyot: 14-20 Devre: 39-49 3. Periyot: 57-67 5 Faulle Çıkan: 39.45 Caner Ercan (Erdemir)