-Beşiktaş Milangaz: 83 - Anadolu Efes: 76 İSTANBUL (A.A) - 31.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki derbi karşılaşmasında Beşiktaş Milangaz, lider Anadolu Efes'i 83-76 yendi. Maça Savanovic, Vujacic ve Kerem'in basketleriyle etkili başlayan Anadolu Efes 4. dakikada 9-2 üstün duruma gelirken, hücumları daha başarılı kullanmaya başlayan Beşiktaş Milangaz, Mensah-Bonsu, Erceg ve Hawkins'le skor üreterek 8-0'lık seri yakalayıp, 5. dakikada 10-9 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden ilk periyodu Cenk'in son saniye basketiyle Anadolu Efes 20-18 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Zoran Erceg, Beşiktaş Milangaz'ın adeta taşıyıcısı oldu. Anadolu Efes'in Kerem, Batista, Sinan ve Savanovic'le ürettiği sayılara ilk iki periyotta 20 sayıya ulaşan Erceg'le karşılık veren siyah-beyazlı ekip, 18. dakikada Arroyo'nun 3 sayılık basketiyle 8 sayılık farka ulaştı (39-31). Beşiktaş Milangaz savunması karşısında skor üretmekte sıkıntı yaşayan konuk ekipte Cenk ile Vujacic'in çabalarına rağmen Beşiktaş Milangaz devreyi 39-36 önde kapattı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde top kayıplarını arttıran Beşiktaş Milangaz, Anadolu Efes'in pota altında Barac ile sayılar bulmasını engelleyemedi. Mensah-Bonsu ile yine pota alında sayılar kazanarak oyundaki dengeyi kuran Beşiktaş Milangaz, 2 sayı geride girdiği son saniyede Can'ın üç sayılık basketiyle üçüncü periyotu 57-56 önde geçti. Son çeyrekte karşılıklı basketlerle geçen ilk bölümün ardından Ersin Dağlı, Arroyo ve Erceg ile bulduğu sayılarla üstünlüğü eline alan Beşiktaş Milangaz, 38. dakikada 12 sayılık farka ulaştı (79-67). Son dakikaya 79-69 ev sahibi ekibin üstünlüğünde girilirken, kalan bölümde Anadolu Efes farkı indirmeyi başaramadı ve Beşiktaş Milangaz bu önemli karşılaşmadan 83-76 galip ayrıldı. Salon: BJK Milangaz Arena Hakemler: Rüştü Nuran xx, Alper Özgök xx, Semih Vural xx Beşiktaş Milangaz: Can xxx 13, Hawkins xx 12, Serhat xx, Erceg xxx 28, Bonsu xxx 15, Mehmet x, Arroyo xx 9, Ersin Dağlı xx 6 Anadolu Efes: Kerem xxx 17, Sinan xx 10, Vujacic xx 12, Savanovic xx 14, Barac xx 15, Cenk xx 4, Batista x 2, Ilievski x 2 1. Periyot: 18-20 Devre: 39-36 3. Periyot: 57-56