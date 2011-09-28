-Beşiktaş Milangaz: 78 - Dexıa Mons Haınaut: 70 İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş Milangaz, Belçika'nın Dexia Mons Hainaut takımını 78-70 yendi. Maça Deron Williams, Kemp, Hawkins, Zoran Erceg ve Ersin Dağlı beşiyle başlayan Beşiktaş Milangaz, 5. dakikayı 15-10 geride tamamladı. Hawkins ve Deron Williams'ın dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı kapayıp öne geçen siyah-beyazlılar, ilk periyodu 22-21 önde kapadı. Deron Williams bu periyotta 9 sayı buldu. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyotta 14. dakika 28-28 eşitlikle geçilirken hızlı hücumlarla sayılar bulan siyah-beyazlılar, devreyi 41-37 önde kapamayı başardı. İlk yarıda 17 dakika süre alan Deron Williams 11 sayı kaydetti. Üçüncü periyotta Ersin Dağlı ve Kemp'in sayılarıyla başlayan Beşiktaş Milangaz, 27. dakikada 10 sayılık (56-46) farka ulaştı. Çok sayıda hücumdan boş dönen Belçika ekibi karşısında farkı artıran ve 29. dakikayı 63-48 önde geçen (15 sayı) siyah-beyazlılar, son çeyreğe 63-52 önde girdi. Son periyoda 7-2'lik seriyle başlayan konuk ekip, farkı 6 sayıya kadar (65-59) çekmeyi başardı. Deron Williams ve Kemp ile etkili hücumlar yapan Beşiktaş Milangaz, farkı yeniden açıp 37. dakikayı 74-59 önde geçti. Periyodun son bölümünde hücumda top kayıpları yapan siyah-beyazlılar karşısında konuk ekip farkı 8 sayıya kadar düşürürken karşılaşma, 78-70 Beşiktaş Milangaz'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş Milangaz'ın 36 ribaunduna konuk ekip 33 ribaundla karşılık verebildi. Zoran Erceg ve Ersin Dağlı, 10'ar ribaundla maçın en çok ribaund alan oyuncuları oldu. Deron Williams 35 dakika oyunda kalırken, 15 sayı, 9 asist, 3 top çalma, 2 top kaybıyla oynadı. Siyah-beyazlılar, Dexia Mons Hainaut ile ikinci maçı deplasmanda 4 Ekim'de yapacak ve turu geçmesi halinde ULEB Avrupa Kupası'nda gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak. Salon: BJK Milangaz Hakemler: Miguel Anguel Perez Niz xx (İspanya), Jasmina Juras xx (Sırbistan), Sergiy Zashchuk xx (Ukrayna) Beşiktaş Milangaz: Deron Williams xxx 15, Kemp xxx 24, Hawkins xx 9, Zoran Erceg xx 15, Ersin Dağlı xx 13, Serhat Çetin x, Mehmet Yağmur x, Barış Hersek x, Can Akın x, Adem Ören x 2 Dexia Mons Hainaut: Singletary x 4, Taylor xx 12, Foster x 3, Carter xx 11, Nivins xx 12, Libert x 2, Slaughter Jr xx 11, Cage xx 13, Giancaterino x, Bellin x 2 1. Periyot: 22-21 Devre: 41-37 3. Periyot: 63-52