-Beşiktaş Milangaz: 76 - Olin Edirne: 69 İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde zirve mücadelesi veren Beşiktaş Milangaz, Olin Edirne'yi 76-69 yenerek, 8. maçında 7. galibiyetini aldı. Beşiktaş Milangaz, maçın başlarında Erceg ile etkili oldu. Olin Edirne'nin boş şutları kaçırmasını iyi değerlendiren ev sahibi takım, 5. dakika içinde 12-4 üstünlük yakaladı. Bu üstünlüğün ardından bu sefer siyah-beyazlı ekip kötü hücumlar yaptı. Edirne ekibi, 6-0'lık seri ile skoru 16-10'a taşıdı. Beşiktaş Milangaz, ilk 10 dakikada 13 sayı üreten Erceg'in basketleriyle ilk çeyreği 23-13 önde tamamladı. Ev sahibi takım, skorer oyununu 2. periyoda taşıdı ve Hawkins'in basketiyle 12. dakika içinde farkı 13 sayıya (26-13) çıkardı. Alan savunmasıyla rakibini durdurmayı başaran Olin Edirne, 6 dakikada 17-4'lük seri yakaladı ve 18. dakika içinde Wright'in basketiyle 30-30 beraberliği sağladı. Beşiktaş Milangaz, Ersin Dağlı'nın basketiyle ilk yarıyı önde bitirmeye çalıştıysa da Olin Edirne, devreyi 36-35 önde tamamlamasını bildi. Olin Edirne, ikinci yarıda alan savunmasını sürdürdü. Polat Kocaoğlu ve Videnov ile üç sayılık basketler bulan konuk ekip, 22. dakikada farkı 10 sayıya (45-35) kadar çıkardı. Savunmasını sertleştiren Beşiktaş Milangaz, Hawkins ile müthiş bir dönüş yaptı. Rakibin hücumdaki hatalarını iyi değerlendiren ev sahibi takım, son dakika içinde Hawkins ile bir basket bulup 56-54 öne geçmesine rağmen Videnov'un basketine engel olamayınca 3. periyot 56-56 beraberlikle tamamlandı. Mücadelenin 32. dakikası 58-58 beraberlikle geçildi. Bu dakikadan sonra iyi savunma yapan Beşiktaş Milangaz'da Hawkins, sürekli pota altını zorlayarak sayılar buldu. İlk yarıda sadece 4 sayı üreten Hawkins'in yanı sıra ilk yarının skoreri Erceg takımlarını taşıyan isimler oldular. 6 dakika içinde rakibine sadece 4 sayı izni veren siyah-beyazlı ekip, 12-4'lük seriyle 38. dakikada 8 sayılık üstünlük (70-62) yakaladı. Son dakikaya da 72-64 önde giren Beşiktaş Milangaz, rakibin taktik faullerini Hawkins iyi değerlendirdi ve karşılaşmayı 76-69 kazandı. -Salon dolmadı- NBA oyuncuları Deron Williams ile Semih Erden'in gitmesiyle alacağı sonuçlar merakla beklenen Beşiktaş Milangaz, bu oyunculardan yoksun çıktığı 2. maçı da kazanmasını bildi. NBA yıldızların gitmesinin ardından taraftarların takımlarına olan ilgisinin azaldığı görüldü. Deron Williamslı kadrosuyla son maçlarda salonu dolduran Beşiktaş Milangaz'ın bugünkü maçını az sayıda taraftar takip etti. Salon: Beşiktaş Milangaz Arena Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xx, Fatih Arslanoğlu xx, Aydın Karaçam xx Beşiktaş Milangaz: Can Akın xx 11, Hawkins xxxx 25, Kemp xx 7, Erceg xxxx 27, Ersin Dağlı xxx 6, Adem Ören x, Mehmet Yağmur x, Barış Hersek x Olin Edirne: Wright xx 11, Mustafa Abi xx 8, Ogün Sevinç x, Wilkinson xx 8, Stimac xxx 6, Polat Kocaoğlu xx 10, Videnov xx 11, Davud Kamer x 2, Reha Öz xx 13, Erhan Yetim x 1. Periyot: 23-13 Devre: 35-36 3. Periyot: 56-56 Beş Faulle Çıkanlar: 28.20 Wilkinson, 37.24 Reha Öz (Olin Edirne)