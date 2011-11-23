-Beşiktaş Milangaz: 105 - BC Göttingen: 94 İSTANBUL (A.A) - 22.11.2011 - Beşiktaş Milangaz, EuroChallenge Kupası B Grubu'nda NBA yıldızı Deron Williams'ın 50 sayı ürettiği maçta, Almanya'nın BG Göttingen takımını 105-94 yenerek 3. karşılaşmasını da kazandı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Maça iyi başlayan BC Göttingen, Bailey'in sayılarıyla 5. dakikayı 13-7 önde geçti. Semih Erden'in pota altındaki etkili oyunu, Deron Willams ve Hawkins'in hücuma getirdiği hareketlilikle 10-0'lık seri yakalayan Beşiktaş Milangaz, öne geçip ilk periyotu 23-18 önde tamamladı. İkinci periyotta Deron Willams'ın dış şutlardan bulduğu basketlerle başlayan Beşiktaş Milangaz 15. dakikayı 38-30 önde geçti. Konuk ekibin Dale ve Ahelegbe'nin dış atışlarla bulduğu basketlerle farkı 29. dakikada 1 sayıya (46-47) kadar düşürmesine karşın Beşiktaş Milangaz, Hawkins ve Kemp'in basketleriyle önde kalmayı başardı ve devre 51-48 Beşiktaş Milangaz lehine skorla tamamlandı. Beşiktaş Milangaz'ın yıldız oyuncusu Deron Willams devrenin sonunda 26 sayıya ulaştı. İkinci devrede Syekes ile pota altından sayılar bulan konuk ekip, farkı 37. dakikada yine 1 sayıya (67-66) düşürürken son dakikada eşitliği yakaladı: 72-72. Hawkins bitime 32, Ersin Dağlı 2 saniye kala kullandıkları 2'şer serbest atıştan 1'ini sayıya çevirince son periyota Beşiktaş Milangaz 74-72 önde girdi. Son periyotta Kemp ve Willams'ın sayılarına dış şutlarla karşılık veren konuk ekip, farkı kapatıp Syakes'in sayısıyla 36. dakikada 84-82 öne geçti. Willams ile yeniden öne geçen Beşiktaş Milangaz, konuk ekibin bitime 2 dakika kala yine 1 sayı (91-90) kadar yaklaşmasına karşın, yakaladığı 9-0'lık seriyle, konuk ekibin farkı kapatma umutlarını bitirdi ve karşılaşmadan 105-94 galip ayrıldı. -Maçta Deron Williams şov vardı- Beşiktaş Milangaz, üçüncü maçını da kazanarak grupta liderliğini sürdürdü. Konuk ekip BG Göttingen ise grupta 3. kez mağlup oldu. Deron Williams, 50 sayıyla Türkiye kariyerindeki en yüksek sayıya ulaştı. Williams, 3 sayılık atışlarda 13'te 10 sayılık başarı gösterdi. Taraftarlar performansı nedeniyle Deron Williams'a sevgi gösterilerinde bulundu. Williams'ın yanı sıra Hawkins 23 sayı üretirken, bu iki oyuncu takımlarının toplamda 73 sayısına katkıda bulundu. Konuk ekip, kız kardeşini trafik kazasında kaybeden oyuncuları Marco Grimaldi için siyah bantla çıktı. Salon: Milangaz Arena Hakemler: Ivo Dolinek x (Çek Cumhuriyeti), Aleksandar Milojevik x (Makedonya), Milos Koljensic x (Karadağ) Beşiktaş Milangaz: Williams xxxx 50, Kemp xxx 15, Serhat Çetin xx, Erceg x 3, Semih Erden xxx 9, Mehmet Yağmur xx, Barış Hersek xx, Hawkins xxx 23, Can Akın xx 4, Ersin Dağlı xx 1 BG Göttingen: Dale xxx 15, Bailey xxx 19, Horne xx 9, Evans xx 6, Mafra xx 8, Ahelegbe xxx 10, Onwuegbuzie xx, Noch x, Weber x 2, Sykes xxx 25 1. Periyot: 23-18 Devre: 51-48 3. Periyot: 74-72 5 Faul Alan: 36.34 Bailey (BG Göttingen)