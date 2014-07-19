Beşiktaş mı, Feyenoord mu?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş’ın, Hollandalı Feyenoord ile eşleşmesi endişe yarattı. Rahat bir tur olmayacağını belirten otoritelere göre Beşiktaş bir adım önde.

Hürriyet’ten Koray Durkal, Beşiktaş-Feyenoord eşleşmesini değerlendirdi. Durkal’ın analizi şöyle:

Feyenoord şu anda eski günlerindeki gibi olmasa da temsilcimizi zorlayabilir.

Hollanda ekibinin en büyük kozu ‘yeni Xavi’ olarak gösterilen Clasie. En önemli handikabı ise Kartal’ın yeni golcüsü Demba Ba...

Beşiktaş

1-Slaven Bilic farkı: Beşiktaş ile ikinci sezonuna başlayan Bilic, takımını artık daha yakından tanıyor. Feyenoord’un Koeman’ı kaybetmesiyle teknik direktör farkıyla Beşiktaş bir adım önde.

2-Demba Ba’dan iyisi yok: Beşiktaş forvet konusunda da rakibine oldukça ağır basıyor. Feyenoord’un en iyi golcüsü Pelle’yi sattığını düşünecek olursak Demba Ba’dan daha iyisi sahada olmayacak.

3-Savaşçısı daha çok: Beşiktaş’ın yıldız diyebileceğimiz çok fazla oyuncusu yok. Ancak sahada savaşan oldukça fazla ismi var. Veli, Atiba, Olcay hırsıyla Beşiktaş’ı ön plana çıkarıyor.

4-Avrupa’yı özledi: Hem Beşiktaşlı futbolcular hem de taraftarlar Avrupa arenasını oldukça özledi. Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen futbolcuların başarıya olan açlığı da önemli bir faktör olacak.

5-Kadro yapısı: Beşiktaş mevcut kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Gökhan Töre’nin yeniden dönecek olacağını da göz önüne alınca siyah beyazlılar kadro yapısıyla da üstünlüğünü ortaya koyacaktır.

Feyenoord

1-Sezon başlangıçlarına dikkat: Koeman’ın yerine getirilen 51 yaşındaki Fred Rutten istikrar anlamında güven vermiyor. Ancak Twente, PSV, Schalke ve Vitesse gibi takımları çalıştıran Rutten’in en çarpıcı yönü ise sezonlara iyi başlangıçlar yapması.

2-Golcüleri gitti ama: Pelle’yi satan PSV’de hücum hattı 28 yaşındaki Lex Immers ve 20 yaşındaki genç yıldız Jean Paul Boetius’a kaldı. İki futbolcu geçtiğimiz sezon toplam 23 gol atarak takıma büyük katkı sağladı.

3-Yeni Xavi büyülüyor: Feyenoord takımında en dikkat çeken isimlerin başında kaptan Jordy Clasie geliyor. Topa hâkimiyeti, dönüşleri ve attığı milimetrik paslarla Hollanda futbolunun yeni Xavi’si olarak gösterilen Clasie önlem alınması gereken futbolcular arasında ilk sırada yer alıyor.

4-Stoperler milli takımdan: Takımın iki stoperi De Vrij ve Terence Kongolo, Dünya Kupası’nda yer aldı. Savunmanın liderliğini ise ikinci kaptan Mathijsen yaparken dörtlünün son ismi olarak ise van Beek dikkatleri çekiyor.

5-Hücumdan vazgeçmiyorlar: Koeman ile birlikte 4-3-3 sisteminde sahaya çıkan Feyenoord bu kurgusundan vazgeçmiyor. Özellikle 24 yaş ortalamasıyla genç ve atletik futbolculardan kurulu Feyenoord, bu sistemin hakkını başarıyla veriyor.

‘Turu geçme şansımız var’

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Biliç kurayı değerlendirdi. Hırvat hoca şu ifadeleri kullandı:

“Kağıt üzerinde daha iyisi de daha kötüsü de olabilirdi. Ama şurası kesin ki; büyük bir geleneği temsil eden büyük bir takıma karşı oynayacağız. Turu geçmek için çok büyük bir şansımız var.”

UEFA’daki rakipler süper!

UEFA’nın Nyon’daki merkezinde yapılan kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Hollanda’nın Feyenoord takımı ile eşleşti. İlk maç 29-30 Temmuz, rövanş ise 5-6 Ağustos’ta. Beşiktaş ilk maçı deplasmanda oynayacak. Avrupa Ligi’nde Karabük, Rosenborg-S.Rovers eşleşmesinin galibi ile Bursa ise 2. ön eleme turunu geçerse Neftçi-Koper eşleşmesinin galibi ile oynayacak.