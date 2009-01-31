Beşiktaş 'Mersin'i farklı geçti



Beşiktaş Cola Turka, Beko Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 93-72 yendi. Siyah-beyazlılarda 26 sayısının 19'unu son çeyrekte atan Cevher Özer galibiyette büyük pay sahibi oldu.



Beko Basketbol Ligi karşılaşmasında Beşiktaş Cola Turka, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 21 sayı farkla 93-72 yendi.



Karşılaşmanın ilk periyodunda etkili taraf olan Beşiktaş Cola Turka, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle savunma ribauntlarında yaşadığı sıkıntıyı iyi değerlendirirken, Baxter ve Chatman'ın sayılarıyla çeyreği 10 sayılık farkla 24-14 önde geçti.



Mersin Büyükşehir Belediyesi ikinci çeyreğe Onur ve Mc Calebb'in basketleriyle başlasa da bu hızını fazla sürdüremedi. Özellikle dış atışlarda yüksek bir şut yüzdesi yakalayan Beşiktaş Cola Turka, Chatman, Baxter, Haluk ve Adem'in bulduğu sayılarla devre sonunda farkı 16 sayıya çıkardı: 42-26



Mücadeleye ortak olmak adına ikinci yarıya başlarken etkili gözüken Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ümit ve Lofton ile skor üretmesine karşın, Beşiktaş Cola Tuka'dan Wesson ile Chatman'ı bir türlü durduramadı. Rakibinin savunmada verdiği açıkları kullanan siyah-beyazlı takım, farkın kapanmasına izin vermeyerek son periyoda 56-44 üstün girmesini bildi.



Dördüncü periyoda Lofton'ın basketiyle başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ardından Beşiktaş Cola Turka'nın Cevher, Chatman ve Haluk'un basketleriyle yakaladığı 16-2'lik seriye engel olamadı ve fark 33. dakikada 24 sayıya (72-48) yükseldi. Kalan sürede oyun hakimiyetini tamamen eline alan Beşiktaş Cola Turka, maçı 93-72 kazandı.



Beşiktaş Cola Turka'da rakip potaya 26 sayı göndererek maçın en skorer ismi olan Cevher, ilk 3 periyotta sadece 7 sayı bulurken, son çeyrekte 19 sayı üreterek başarılı bir performans ortaya koydu.



BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 93 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 72



Salon: BJK Cola Turka Arena

Hakemler: Murat Biricik xxx, Zafer Yılmaz xxx, Sencer Yılmaz xxx

Beşiktaş Cola Turka: Chatman xxx 22, Muratcan xx 3, Baxter xxx 20, Cevher xxxx 26, Wesson xx 11, Haluk xx 6, Adem xx 5, Mehmet Yağmur x

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Mc Calebb xx 15, Basden xx 6, İnanç x 3, Ümit xx 8, Ffriend xx 17, Altan xx 5, Onur x 3, Nedim x 4, Lofton xx 11

1. Periyot: 24-14

Devre: 42-26

3. Periyot: 56-44

Beş Faulle Çıkan: 39.05 Adem (Beşiktaş Cola Turka)