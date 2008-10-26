Beşiktaş Mersin'e takıldı



Beşiktaş Cola Turka, Beko Basketbol Ligi'nin 2. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne deplasmanda 89-83 yenildi.



Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Cola Turka'yı 89-83 yendi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir ara rakibinin öne geçmesine rağmen 1. periyotu 21-16 önde tamamladı.



İkinci periyotta da oyundaki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, rakibinin özellikle hücumdan boş dönmesini iyi değerlendirerek, 15. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı (36-22). Kontrollü bir şekilde mücadelesini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2. periyotu da 42-33 önde tamamladı.



Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan konuk ekip, dakikalar 35'i gösterirken farkı bir sayıya kadar indirdi (54-53). Oyundan kopmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi bulduğu sayılarla 3. periyotta da üstünlüğünü sürdürdü (60-55)



Son periyotta Beşiktaş Cola Turka'nın 3'lük sayılarla farkı kapatma çabası da sonuç vermedi. Özellikle Lofton ve Calebb'in üst üste bulduğu sayılarla Mersin Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmadan 89-83 galibiyetle ayrıldı.



SAHADA PANKART AÇAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Bu arada karşılaşmanın üçüncü periyotu oynanırken, taraftar grubunun arasından sahaya atlayan biri kadın 4 kişi, hükümet aleyhinde pankart açtı. Polisin müdahalesi ile güçlükle salon dışına çıkarılan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 89 - BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 83



Salon: Edib Buran



Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Ahmet Ersan Ergüler xxx, Osman sinan İşgüder xxx



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Lofton xxx 23, Calebb xxx 18, İnanç xxx 3, Ffriend xxx 17, Onur xxx 12, Altan xxx 5, Ümit xxx 7, Basden xxx 4, Fahri x



Beşiktaş Cola Turka: Mehmet xxx 11, Muratcan xx 4, Adem xxx 8, Faison xxx 16, Austin xxx 20, Arin x, Ömer xxx 9, Haluk xxx 13, Cevher xx 2



1. Periyot: 21-16



Devre: 42-33 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)



3. periyot: 60-55