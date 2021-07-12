Beşiktaş, Mehmet Topal'ı duyurdu

Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

Mehmet Topal, Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçti. Topal, yeni takımı ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

"Ben de varım"

Beşiktaş, Mehmet Topal'ın transferini bir video ile duyurdu. Deneyimli futbolcu videoda, "Merhaba Beşiktaş, bu sene ben de varım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de tamamlayan 35 yaşındaki futbolcu, 31 maça çıktı ve 3 gol, 2 asist üretti.