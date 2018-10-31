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Spor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına devam etti

31 Ekim 2018 21:01

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'nde yapılan idman, Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi ve 1.5 saat sürdü. Takım toplantısı ile başlayan antrenman istasyon çalışması ile devam etti. Dar alanda yapılan tek pasa dayalı çift kale maçın ardından kanat ortaları ve şut çalışması yapıldı. Günün tek çalışması 3 grup halinde gerçekleşen değişmeli çift kale maçlar ile sona erdi.
Sakatlığı devam eden Gökhan Töre ve salonda çalışan Atiba Hutchinson antrenmanda yer almadı.
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenman detaylar

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