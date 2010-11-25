-BEŞİKTAŞ MECİDİYEKÖY'DE GALİBİYETE HASRET İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında 28 Kasım Pazar günü yapılacak dev maçla son kez bir derbiye ev sahipliği yapmaya hazırlanan Ali Sami Yen Stadı, son dönemdeki derbilerde Galatasaray'ın galibiyetlerine sahne oldu. Ezeli rakipler arasında Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan son 12 lig maçından 11'ini ev sahibi Galatasaray, sadece 1'ini konuk Beşiktaş kazandı. Beşiktaş, Mecidiyeköy'de son 12 lig derbisinden sadece, şampiyonluğa ulaştığı 2002-2003 sezonundakini İbrahim Üzülmez'in golüyle 1-0 kazanabildi. Ali Sam Yen Stadı'ndaki son 6 lig randevusunu da Galatasaray kazandı. -MECİDİYEKÖY'DE 52. RANDEVU- Galatasaray ile Beşiktaş, pazar günkü maçla birlikte Ali Sami Yen Stadı'nda 52. kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler arasında Ali Sami Yen Stadı'ndaki randevularda beraberliklerin fazlalığı göze çarparken, Galatasaray 18, Beşiktaş ise 10 kez galip geldi, 23 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı. Mecidiyeköy'de yapılan maçlarda Galatasaray'ın toplam 63 golüne, Beşiktaş 56 golle yanıt verdi. Galatasaray ile Beşiktaş, Ali Sami Yen Stadı'nda ilk kez 9 Ekim 1966 tarihinde lig maçında karşı karşıya geldi ve müsabaka 2-2 bitti. Son maç ise 12 Eylül 2009 tarihinde yapıldı ve ligdeki derbide gülen taraf 3-0'lık sonuçla Galatasaray oldu. -LİGDE 34. KEZ KARŞILAŞACAKLAR- Spor Toto Süper Lig'de iki ezeli rakip, Ali Sami Yen Stadı'nda pazar günü 34. kez karşılaşacak. Mecidiyeköy'de bugüne dek yapılan 33 lig maçında, sarı-kırmızılıların 14, siyah-beyazlıların ise 6 galibiyeti bulunurken, 13 maçta da taraflar eşitliği bozamadı. Ligde Galatasaray'ın kendi evindeki 48 golüne, Beşiktaş 36 golle karşılık verdi. -GALATASARAYLILAR BAROS'U BEKLİYOR- Galatasaray, gol yollarındaki suskunluğunu dev maçta oynama olasılığı beliren Milan Baros ile çözmeyi amaçlıyor. Ligde son 3 maçtır gol atamayan sarı-kırmızılı ekipte, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak son derbide gol yollarında, sakatlığı geçen Çek yıldızın oynama olasılığının belirmesi moralleri düzeltti. 2008-2009 sezonunun ''Gol Kralı'' Milan Baros, bu sezon da sarı-kırmızılı formayla ligde çıktığı 7 maçta şimdiye dek 6 gole imza koydu. Sakatlığı nedeniyle ligde 6 maçta forma giyemeyen, buna rağmen hala takımının en golcü futbolcusu durumunda bulunan Baros, 17 Ekim'de Ankaragücü'ne 4-2 yenildikleri maçta 2 gole imza koyduktan sonra sakatlığı nedeniyle müsabakayı tamamlayamazken, ligde 5 maçtır sahalardan uzak kalıyor. Baros bu sezon ligde Eskişehirspor (1), İstanbul Büyükşehir Belediyespor (3) ve Ankaragücü (2) filelerini havalandırdı. Milan Baros'un sakatlığı sonrası büyük gol sıkıntısı yaşayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçı gol atamadan tamamladı. Baros'tan yoksun ''Cim Bom'', ligdeki son 5 maçında Fenerbahçe (0-0), Trabzonspor (2-0 mağlup), Manisaspor (2-0 mağlup) ve Kayserispor'a (0-0) gol atamazken, bu süre içinde sadece Medical Park Antalyaspor (2-1 galip) filelerini havalandırabildi. Baros, Galatasaray'ın bu sezon attığı toplam 14 golden tek başına 6'sına imza koydu. Milan Baros, takımının Beşiktaş ile pazar günkü derbinin oynanacağı Ali Sami Yen Stadı'nda yaptığı son 2 maçta toplam 5 gol atma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki Çek golcü, Süper Lig'de 21 Aralık 2008 tarihinde Galatasaray'ın 4-2 kazandığı maçta 2'si penaltıdan olmak üzere 3 kez Beşiktaş filelerini havalandırdı. Baros, Süper Lig'de geçen sezon 12 Eylül 2009 tarihindeki derbide ise 2 gol atarak, takımının 3-0'lık galibiyetinde yine baş rolü oynadı. -BEŞİKTAŞLILARIN GOL UMUDU NOBRE- Beşiktaş, gol yollarında umudunu Mert Nobre'ye bağladı. Zirve yarışından kopmamak için Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak derbide mutlak galibiyeti hedefleyen siyah-beyazlı ekipte gözler Brezilya asıllı futbolcunun üzerinde olacak. Bobo ve Quaresma'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği, Holosko'nun ise formsuz bir dönem geçirdiği Beşiktaş'ta, ''suskun golcü'' Nobre'nin derbideki performansı merakla bekleniyor. Bu sezon ligde 10 maçta 3 gol atabilen Nobre, ligdeki son golünü 11 Eylül'de Ankaragücü filelerine gönderdi. 30 yaşında ve 1.83 metre boyundaki Brezilya asıllı futbolcu, 3'ü Fenerbahçe, 3'ü de Beşiktaş'ta olmak üzere Galatasaray filelerini daha önce toplam 6 kez havalandırdı.