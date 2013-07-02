Beşiktaş McGregor ile yollarını ayırdı

Beşiktaş’ın geçen sezon büyük umutlarla transfer ettiği, ancak beklentilerin altında kalan İskoç kaleci Alan McGregor ile kulübün yolları resmen ayrıldı. İskoç file bekçisi, İngiltere Premier Ligi’nin çiçeği burnunda ekiplerinden Hull City takımına transfer oldu. İngiliz gazetelerindeki haberlere göre kulübüyle üç yıllık sözleşmeye imza atan McGregor bugün sağlık kontrolünden geçecek.

346 bin Euro fesih bedeli

Beşiktaş Kulübü'nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan Alan McGregor 1.500.000 İngiliz Sterlini karşılığında Hull City takımına transfer edilmiştir.

Ayrıca Şirketimiz tarafından sözleşme fesih bedeli olarak Oyuncunun kendisine 346.000 Euro ödenecektir."