T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş McGregor ile yollarını ayırdı

Geçen sezon bekleneni veremeyen Beşiktaş kalecisi Alan McGregor, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Hull City'ye transfer oldu.

02 Temmuz 2013 18:03

Beşiktaş’ın geçen sezon büyük umutlarla transfer ettiği, ancak beklentilerin altında kalan İskoç kaleci Alan McGregor ile kulübün yolları resmen ayrıldı. İskoç file bekçisi, İngiltere Premier Ligi’nin çiçeği burnunda ekiplerinden Hull City takımına transfer oldu. İngiliz gazetelerindeki haberlere göre kulübüyle üç yıllık sözleşmeye imza atan McGregor bugün sağlık kontrolünden geçecek.

 

346 bin Euro fesih bedeli

 

Beşiktaş Kulübü'nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan Alan McGregor 1.500.000 İngiliz Sterlini karşılığında Hull City takımına transfer edilmiştir.

Ayrıca Şirketimiz tarafından sözleşme fesih bedeli olarak Oyuncunun kendisine 346.000 Euro ödenecektir."

 

ETİKETLER

alan mcgregorbeşiktaşhull cityiskoçyaingiltere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24