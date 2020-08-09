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Spor

Beşiktaş, Mario Balotelli'yi transfer ediyor

Oyuncunun menajeri Mino Raiola’nın kontrat için son görüşmeleri yaptığı belirtildi

09 Ağustos 2020 12:38

Forvet transferi konusunda Mario Balotelli ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, 1.7 milyon Euro'luk ilk teklifin reddedilmesinin ardından önerisini 2 milyon Euro’ya yükseltti. 29 yaşındaki dünyaca ünlü forvetin, bu rakama yeşil ışık yaktığı, tarafların imza için son görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda yeni sezona 10 yeni transferle girmeyi planlayan Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekibi Brescia'yla yol ayrımında bulunan Mario Balotelli’ye Beşiktaş forması giydirmek için geri sayımda olduğu bildirildi.

Menajer Raiola’yla son görüşmeler

Kariyerinde daha önce, İnter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi devlerin de formasını giyen Balotelli için Beşiktaş’ın ilk olarak 1.7 milyon Euro teklifinde bulunduğu, bu önerisinin reddedilmesinin ardından rakamın 2 milyon Euro’ya yükseltildiği belirtildi.

Bu gelişme sonrasında tecrübeli golcünün, siyah-beyazlı formayı giymeye 'Evet' dediği, kulüp ve oyuncunun menajeri Mino Raiola’nın kontrat için son görüşmeleri yaptıkları belirtildi.

Brescia, ayrılığa hazır

Koronavirüs salgını nedeniyle ilk etapta takım kampına katılmama kararı alan ardından fikir değiştiren Balotelli, tesislere alınmamıştı. Sonrasında sular durulurken İtalyan ekibin 2022’ye kadar kontratının bulunmasına rağmen Balotelli’yle yollarını ayırma konusunda hevesli olduğu belirtiliyor.

Siyah-beyazlı yönetim, ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunmaları sebebiyle yüksek maaş alan Burak Yılmaz’ı göndermişti.

 

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