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Spor

Beşiktaş, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) -  Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla devam etti

06 Eylül 2018 15:52

İSTANBUL,(DHA) - 

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saate yakın sürdü. Antrenmana, milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz ve Ersin Destanoğlu katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş\'in yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldı. İdman, salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmaları değişmeli olarak yapıldı.
Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 18.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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