Beşiktaş Malatya'da puan kaybetti

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekipte Pepe ve Necip Uysal sakatlık yaşadı.

Maçın son anlarında Beşiktaş gol için yüklense de sonuç alamadı. Bu skorun ardından siyah beyazlı ekip puanı 23 yaparak şampiyonluk yarışında kayıp yaşadı. Yeni Malatyaspor ise puanını 15 yaptı.

84. dakikada Negredo'nun kafa vuruşu direkten dışarıya gitti.

Maçın 73. dakikasında Beşiktaş'ta 20. yaşındaki savunmacı Fatih Aksoy, sakatlanan Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil oldu.

58. dakikada Beşiktaş'ta Quaresma oyundan çıkarken, yerine Negredo dahil oldu.

İkinci yarının hemen başında Malatya, çok net bir gol fırsatından daha yararlanamadı. Beşiktaş, şu ana kadar pozisyon bulmakta zorlandı.

Ev sahibi ekip Malatya'nın 8. dakikadaki bir pozisyonu direkten döndü. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

Pepe maç öncesi sakatlandı

Pepe ısınma harekleri sırasında bir sakatlık yaşadı ve ilk 11'den çıkartıldı. Pepe kulübede olacak Necip Uysal ise Mitrovic'le stoperde görev yapacak. Kasığında bir ağrı hisseden Pepe bu sebeple Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic ve Gary Medel'in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya'da yoktu.

Malatyaspor, Beşiktaş maçında sahaya; "Gururumuz Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi ikinci turunda başarılar dileriz" pankartıyla çıktı.