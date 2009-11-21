Beşiktaş maçına saatler kala Fenerbahçe'de iki şok

T24 - Turkcell Süper Lig'de bugün İnönü Stadı'nda oynancak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı lacivertliler maça saatler kala Lugano ve Güiza şoku yaşıyor.



Uruguay'dan dün akşam İstanbul’a dönen Lugano, derbide oynamasının mümkün olmadığını söyleyerek F.Bahçe’yi şoke etti. Havalimanında konuşan Lugano “Derbide taraftarların beni sahada görmek istediğinin farkındayım. Yaklaşık 20 saattir yollardayım. Ben de Beşiktaş’a karşı oynamak isterim fakat makine de değilim. Daum ile konuşup durumu anlatacağım” dedi. Uruguaylı yıldız akşam idmana çıkarken, takımdan ayrı koşu yaptı. Oyuncusunun bu isyanına karşın “Dinlensin, ben onu yarın (bugün) ikna ederim” diyen Daum herkesin yüreğine su serpti.



Ancak Daum Lugano’yu ikna edemezse Önder’in yanında Deniz’i oynatacak. Bu arada Alman hoca derbiye Kazım’la başlamayı düşünürken, ağrıları olduğunu iddia eden Güiza 18’e dahi alınmaması bekleniyor.



GUIZA İDMANI YARIM BIRAKTI



İspanyol futbolcuya, oyunun başında forma vermese de maçın kilit ismi olarak baktığını söyleyen Daum, Güiza’dan kendini maça hazırlamasını, sahada bulunduğu süre içerisinde yapacağı işleri anlattı. Ancak golcü futbolcu ayağının ağrıdığını belirterek dün akşamki idmanı yarıda bıraktı.

