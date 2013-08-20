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Spor

Beşiktaş maçı statta 66 lira, Digiturk'te 50 lira

Lig TV paketine sahip olan seyirciler, siyah beyazlıların kritik karşılaşması için 25 TL ödeyecek. Bu pakete üye olmayan aboneler ise 50 TL vermek zorunda

20 Ağustos 2013 11:14

Tromsö-Beşiktaş maçının yayın haklarına sahip olan Digiturk, bu maç için tarife açıkladı. Buna göre statta en pahalı bilet 66 lirayken, televizyondan izlemenin bedeli 50 lira oldu.

hurriyet.com.tr'deki habere göre, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için Norveç’in Tromsö takımı ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ın bu kritik maçını Digiturk yayınlayacak.

Ancak Digiturk’ün bu karşılaşma için bir tarife açıklaması sosyal medyada da çok konuşuldu.

Bu tarifeye göre Lig TV aboneliği olan izleyiciler Norveç’teki karşılaşma için ekstra 25 TL ödemek durumunda kalacak. Bu pakete sahip olmayan Digiturk aboneleri ise bu önemli karşılaşma için 50 TL’lik bir ücretle karşı karşıya kalacak.


Bilet fiyatları


Norveç temsilcisinin internet sitesinden açıkladığı Beşiktaş maçının bilet fiyatları ise şöyle;

Çocuk: 50 Kron
(Yaklaşık 16 TL)
Öğrenci: 150 Kron
(Yaklaşık 50 TL)
Tam: 200 Kron
(Yaklaşık 66 TL)

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