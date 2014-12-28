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Spor

Beşiktaş maçı öncesi Konyaspor'da 5 futbolcu kadro dışı

Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Torku Konyaspor'da şok bir gelişme yaşandı...

28 Aralık 2014 09:57

Süper Lig'de yarın Beşiktaş'la karşılaşacak olan Torku Konyaspor'da, Belaruslu yıldız Hleb'in yanı sıra Rangelov, Tolga, Vukovic ve Özgür kadro dışı bırakıldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, beş futbolcuyu birden kadro dışı bıraktı. Kariyerinde Barcelona ve Arsenal gibi dev kulüpler bulunan Belaruslu futbolcu Aleksandr Hleb'in yanı sıra, Rangelov, Tolga, Vukovic ve Özgür, kadro dışı bırakıldı.

Yeşil beyazlı kulübün başkanı Ahmet Şan, kararı teknik heyetin verdiğini belirterek, "Hleb ve Rangelov sürekli oynayan oyuncularımızdı. Kadro dışı kalan diğer oyuncularımız ise yedekti. Biz bu konuda tercihi teknik heyete bıraktık. Hocamız, bu oyuncuların son haftalardaki performansına bakarak ya da taktik icabı böyle bir karar vermiş olabilir" dedi.

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