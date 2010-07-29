-BEŞİKTAŞ MAÇA HAZIR PRAG (A.A) - 28.07.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plzen ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın son hazırlığını teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde Letna Stadı'nda yaptı. İdmanda siyah-beyazlı oyuncular, maçın taktiği üzerinde durdu. Beşiktaş teknik direktörü Bernd Schuster'in forvette Bobo-Holosko ikilisine görev verdiği gözlendi. Beşiktaş'ın antrenmanını yöneticiler ve birkaç taraftar da takip etti. Siyah-beyazlı takım yaptığı antrenmanın ardından otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.