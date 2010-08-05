-BEŞİKTAŞ MAÇA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında, yarın Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Çek ekibi, Beşiktaş maçının son antrenmanını mücadelenin oynanacağı BJK İnönü Stadı'nda yaptı. Basın mensuplarına 15 dakika görüntü izni verilen idmanın ilk bölümünde Viktoria Plzenli oyuncular koşu ve pas çalıştı. Viktoria Plzen'in antrenmanını, maçı izlemek üzere İstanbul'a gelen az sayıdaki taraftarı da takip etti. Çek taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarıyla futbolcularına destek oldular. Oyuncular da taraftarların tezahüratına alkışlarla karşılık verdi.