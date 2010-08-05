T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ MAÇA HAZIR İSTANBUL (A.A)

05 Ağustos 2010 01:02

-BEŞİKTAŞ MAÇA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında, yarın Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Çek ekibi, Beşiktaş maçının son antrenmanını mücadelenin oynanacağı BJK İnönü Stadı'nda yaptı. Basın mensuplarına 15 dakika görüntü izni verilen idmanın ilk bölümünde Viktoria Plzenli oyuncular koşu ve pas çalıştı. Viktoria Plzen'in antrenmanını, maçı izlemek üzere İstanbul'a gelen az sayıdaki taraftarı da takip etti. Çek taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarıyla futbolcularına destek oldular. Oyuncular da taraftarların tezahüratına alkışlarla karşılık verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24