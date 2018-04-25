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Spor

Beşiktaş, maça çıkmama kararı alırsa nelerle karşılaşır?

Siyah-beyazlılar, olağanüstü toplanıyor

25 Nisan 2018 18:54

Beşiktaş, yarın saat 15:00'te Vodafone Park'ta olağanüstü divan kurulu toplantısı gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar, toplantıda derbi hakkındaki kararını verecek.

Yarın basına kapalı olarak yapılacak toplantıdan çıkma ihtimali olan kararlardan biri de Beşiktaş'ın, TFF'nin 'maç kaldığı yerden devam edecek' yönündeki kararına uymaması ve maça çıkmaması...

Bu durum yaşandığı takdirde Türkiye Kupası Statüsü'nün 8. maddesi şunu söylüyor:

MADDE 8 – SAİR HÜKÜMLER

(1) Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer
almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye
Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer
alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına
ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.
(2) Kupa organizasyonunda mücadele eden kulüpler, ulaşım, konaklama ve benzeri
masraflarını kendileri karşılarlar.
(3) Türkiye Kupası müsabakalarında meydana gelen tüm disiplin ihlallerinde Profesyonel
Futbol Disiplin Kurulu yetkilidir.

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