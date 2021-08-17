Beşiktaş, Lyon'un kadro dışı bıraktığı Marcelo için devrede

Fransa Ligi ekiplerinden Olympique Lyon, Beşiktaş'tan transfer ettiği stoper oyuncusu Marcelo'yu kadro dışı bıraktı. Siyah-beyazlılar, Lyon'un sözleşmesini feshettiği takdirde, girişimlere başlayacak.

Olympique Lyon, 2017'de Beşiktaş'tan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Marcelo'yu kadro dışı bıraktı. Fransız ekibi, 34 yaşındaki oyuncunun çalışmalarını A2 takımıyla sürdüreceğini duyurdu.

Oyuncunun Angers maçında soyunma odasında takım arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketten dolayı kadro dışı kaldığı açıklandı.

Fransız ekibi, Brezilyalı stoperin sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, 34 yaşındaki stoperin serbest kalması halinde girişimlere başlayacak.

Marcelo, zaman zaman siyah-beyazlı takımın gündemine gelirken; oyuncunun eşi de sosyal medyadan paylaşımda bulundu ve "Bir sonraki durağımızı tahmin etmek zor olmamalı" yazdıktan sonra Türkiye'ye geldi.

İstanbul'da başarılı bir dönem geçiren Sambacı, Fransa'da 167 maça çıkarken 8 gol ve 2 asistlik de skor katkısı verdi. (NTV Spor)