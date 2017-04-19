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Spor

Beşiktaş-Lyon maçında 15 kulüp Oğuzhan Özyakup'u izleyecek

15 kulübün scoutları akredite oldu

19 Nisan 2017 18:33

Beşiktaş'ın orta sahada oyun kurucu görevini yerine getiren Oğuzhan Özyakup, birçok Avrupa kulübünün radarında bulunuyor. Yıldız futbolcuyu Perşembe günü oynanacak maçta tam 15 kulüpten gözlemciler izleyeceği belirtildi.

CNN Türk'ün haberine göre; Atletico Madrid ve Inter'in yanı sıra Dortmund, Mönchengladbach, Schalke 04, Hannover, Stuttgart, Wolfsburg, Aston Villa, Everton, Southampton, West Ham, PSV, Twente ve Anderlecht adına gözlemciler Oğuzhan için stadyumdaki yerini alacak.

Maçı izlemeyecek olmalarına rağmen Sevilla, Manchester United, Arsenal ve Roma'nın da adı Oğuzhan'la anılıyor.

 

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