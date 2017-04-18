Beşiktaş-Lyon maçına Sırp hakem

Beşiktaş ile Lyon arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçını Milorad Mazic yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın, Fransa'nın Olympique Lyon takımı ile 20 Nisan Perşembe günü oynayacağı çeyrek final rövanş maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek.

Vodafone Arena'da 22.05'te başlayacak karşılaşmada Milorad Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.

Beşiktaş Mazic ile kazanamıyor



Avrupa kupalarında daha önce Milorad Mazic tarafından yönetilen 3 maça çıkan bu karşılaşmalarda galibiyet alamazken 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Mazic, Beşiktaş'ın ilk olarak 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Dynamo Kiev ile oynadığı maçı yönetti ve bu karşılaşma 1-0 Ukrayna ekibinin galibiyeti ile sonuçlandı.

Beşiktaş 2014 -2015 sezonu Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda İstanbul'da Arsenal ile oynarken hakem yine Milorad Mazic'ti ve iki takım sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Mazic, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarının ilki olan Benfica maçında da düdük çaldı ve siyah-beyazlılar bu maçta beraberliği Talisca'nın son dakika frikiği ile kurtardı.