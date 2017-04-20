Beşiktaş, Lyon karşısında penaltılarda yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, inanılmaz mücadele verdiği karşılaşmayı 2-1'le uzatmalara götürdü. Siyah beyazlılar penaltı vuruşlarında maçı kaybederek Avrupa'ya veda etti.Maç boyunca iyi bir mücadele ortaya koyan Beşiktaş penaltı vuruşlarıyla 7-6 yenildi.

Penaltı vuruşları

Fekir'in vuruşu gol oldu: 1-1

Cenk Tosun attı: 2-1

Tolisso attı: 2-2

Atiba attı: 3-2

Ghezzal attı: 3-3

Tolgay attı: 4-3

Rybus attı: 4-4

Talisca attı: 5-4

Valbuena attı: 5-5

Necip attı: 6-5

Diakhaby: 6-6

Tosic kaçırdı: 6-6

Jallet kaçırdı: 6-6

Mitrovic kaçırdı: 6-6

Gonalons attı 6-7

Marcelo’nun yokluğu hissedildi

Maçın başlangıç bölümlerinde rakip Lyon daha etkili görüldü. Savunma göbeğinde Marcelo’nun cezasından ötürü Tosic – Mitrovic ikilisi forma giydi. Marcelo’nun yokluğu savunmada kendini fazlasıyla hissettirdi. Savunmada yapılan basit hatalar Lyon tarafından tehlike olarak geri döndü.

İlk golü bulan siyah-beyazlı ekibimiz oldu. 27. dakikada Talisca sağ ayağı ile kaleci Lopes’i avladı: 1-0

Lacazette tutulamadı

Lyon adına en tehlike yaratan isim Alexandre Lacazette oldu. Fransız futbolcu 24. dakikada savunma arkasına sarkarak durumu eşitledi: 1-1. Lacazette’nin ilk yarıdaki bir plasesi de direkten döndü. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle geçilirken, Beşiktaş için her şey yeniden başlıyordu.

Talisca yine sahnede

Beşiktaş’ta attığı gollerle son dönemde en çok konuşulan isim Talisca yine ağırlığını ortaya koydu. Şenol Güneş ikinci yarıda Brezilyalı futbolcuyu ceza sahasına daha yakın bir yerde konumlandırdı. Uzun boyu ile hava toplarında da etkili olan Talisca, ikinci yarının başında çok önemli bir pozisyon buldu.

Yıldız oyuncunun kafa vuruşu, kaleci Lopes’in de darbesiyle kaleye doğru süzülürken Jallet çizgiden uzaklaştırdı. 58. dakikada yine bir ortada yükselen Sambacı, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2

Beşiktaş kalan dakikalarda önemli pozisyonlar buldu. Talisca’nın sol kanattan müthiş bir çalımla geliştirdiği atakta Kara Kartal yine golle burun buruna geldi. 84. dakikada Quaresma’nın orta ile karışık şutu direkten döndü. Ryan Babel, boş kaleye göndermesi gereken topu Cenk Tosun’un suratına nişanladı. 88’de Fabri üst üste 3 kurtarış yaparak devleşti. Lacazette’nin 90. dakikadaki vuruşu üst direğe vurarak dışarıya gitti. 90 dakika Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğüyle bitti ve maç uzatmalara gitti.

Lacazette çıktı

Lyon teknik direktörü 90’dan sonra flaş bir hamle yaparak maçın en etkili ismi Lacazette yerine Ghezzall’ı oyuna aldı. Uzatmalarda iki takımda da yorgunluk ağır bastı. Talisca zorları attı ama kolayı atamadı. Boş kaleye göndermesi gereken topu dışarıya gönderdi. Maçta başka gol olmadı ve penaltılara geçildi.

Nefes kesen penaltılarda Tosic ve Mitrovic’in kaçırdığı penaltı vuruşlarında Beşiktaş Avrupa’ya veda etti.

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk

Lyon: Lopes, Morel, Diakhaby, Nkoulou, Jallet, Gonalons, Tousart, Tolisso, Valbuena, Cornet, Lacazette

Karşılaşma saat 22.05'te Vodafone Arena'da oynanacak. Maçı TRT yayınlayacak. Mücadelenin hakemi Sırp Milorad Mazic.

Beşiktaş, rakibini elediği takdirde tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek ve 4 yıl sonra bir Türk takımı organizasyonda yarı final oynamaya hak kazanacak. En son 2012-13'te Fenerbahçe, yarı finalde Benfica'ya elenmişti.

Beşiktaş nasıl tur atlar?

Deplasmandaki maçtan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, rövanşta rakibini 1-0 yenerse yarı finale adını yazdıracak.

Siyah-beyazlı takım, iki farklı galibiyetlerde de tur atlayan ekip olacak. Karşılaşmanın normal süresi 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle bitmesi halinde, maç uzatmaya gidecek. Uzatmada skorda değişiklik olmazsa yarı finale yükselecek takımı, penaltı atışları belirleyecek.

Beşiktaş'ın gollü tek farklı galibiyetlerinde Olympique Lyon, yarı finale yükselme hakkı elde edecek. Beraberlik veya Olympique Lyon'un galibiyeti halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.