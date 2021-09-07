Beşiktaş Ljajic, Lens ve Douglas için çözüm arıyor

Beşiktaş Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas için çözüm arıyor. Kadro dışı bırakılan 3 futbolcu da sözleşmelerini feshetmedi.

Beşiktaş, yollarını ayırmak istediği Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas Santos ile anlaşma sağlayamadı.

Siyah beyazlılardan yıllık 3.2 milyon euro alan Ljajic için Sampdoria ve PAOK girişimlerde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Sözleşmesini feshetme aşamasına gelen Lens ise yapılan son görüşmede karar değiştirdi. Yıllık 1.8 milyon euro ücreti olan Hollandalı oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük ile anlaşma aşamasına gelmişti. Sözleşme feshi gerçekleşmesiği için transfer askıya alındı.

Douglas’ta da durum farklı değil. Brezilyalı oyuncu sözleşme feshini kabul etmedi.

Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı olan 3 futbolcu için yeni gelişme olmaması halinde kadro dışı durumları devam edecek.

Siyah beyazlı kulüp, takımda yer almayacak 3 oyuncunun toplam 6 milyon euro olan yıllık ücretlerini ise ödemek durumda kalacak. (NTV Spor)