Beşiktaş, ligi 'yalnız' kapatacak

T24 - Bursaspor ile İstanbul'da yapılan maç öncesi stat dışında çıkan taraftar olayları nedeniyle Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verilen siyah-beyazlı takım, bu cezasının ilkini yarınki Gaziantepspor maçında çekecek.

Mardan Antalyaspor Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak seyircisiz maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.Trabzonspor'un dünkü maçını kazanmasıyla, maç eksiğiyle zirvenin 15 puan gerisine düşen Beşiktaş, Gaziantepspor'u yenerek, devre arasına 3 puanla girmek amacında.

Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Guti'nin yanı sıra sakatlıkları süren Bobo, Holosko, Zapotocny, Ekrem Dağ, Nihat Kahveci, Necip Uysal, Hakan Arıkan ve Onur Bayramoğlu, izinli olan Yusuf Şimşek ve Fatih Tekke yarınki maçta forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen İbrahim Toraman, Ernst ve Hilbert'in ise büyük olasılıkla maç kadrosuna alınacağı belirtildi.





