-BEŞİKTAŞ LİGDEN DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 20.03.2011 - Aroma Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde normal sezonun son hafta karşılaşmasında Maliye Milli Piyango'ya kendi evinde 3-1 yenilen Beşiktaş, ligden düştü. Ligde son hafta maçları öncesinde 17 puanla averajla 10. sırada bulunan siyah-beyazlı takım, aynı puanla önünde yer aldığı Çankaya Belediyesi ANKA Spor'un, deplasmanda TOFAŞ'ı 3-1 yenmesiyle lige veda etti. Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmada takımlar, birbirlerine üstünlük kurmakta zorlanırken, Beşiktaş, son bölümlerdeki etkili mücadelesiyle ilk seti 25-22 kazandı. İkinci sete iyi başlayan Beşiktaş, ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. Ancak daha sonra çok iyi bir performans sergileyen Maliye Milli Piyango, rakibinin yaptığı hataları değerlendirerek, seti 34-32 kazandı ve skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sete çok iyi başlayan Beşiktaş, devamını getiremeyince son bölümlerde üstün bir mücadele ortaya koyan konuk ekip, seti 25-23 kazanarak, 2-1 öne geçti. Dördüncü sete iyi başlayan Beşiktaş, bir ara 21-13 öne geçmesine rağmen, yakaladığı bu avantajı kullanmayı başaramadı ve Maliye Milli Piyango müthiş performansıyla seti 26-24 kazanarak, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Beşiktaş böylece, 1 puan alması durumunda dahi ligde kalacağı maçta, son 3 seti kılpayı kaybederek, ligden düştü. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Keçeli, Fahrettin Curoğlu, Ahmet Akpınar ve Şeref Yalçın da karşılaşmayı takip etti. Salon: BJK Cola Turka Hakemler: Bayram Dikmentepe xx, Sevda Güler xx Beşiktaş: İbrahim x, Mustafa x, Bakumowski xxx, Hürol xx, Barutov x, Levent xx (Hasan x, Maly x, Berkan x) Maliye Milli Piyango: Nikola xxx, Gökhan xx, Murat Sertoğlu xx, Howatson xxx, Murat Aslan xx, Alper xxx (Mehmet xxx, Gotch x, Murat Palavar xx, Gotch x, Murat Tokgöz x) Setler: 25-22, 32-34, 23-25, 24-26 Süre: 109 dakika (23, 36, 24, 26)