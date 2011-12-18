-Beşiktaş, ligde üst üste 2 maçta 4 puan yitirdi İSTANBUL (A.A) - 18.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ligde üst üste 2 maçta 4 puan yitirdi. Geçen hafta kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ligin 16. haftasında Samsunspor ile yaptığı maçtan da 1-1 berabere ayrıldı. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor karşılaşmalarında aldığı sonuçlarla 4 puan yitirerek zirvenin 5 puan gerisine düştü. Siyah-beyazlı ekip, Samsunspor karşısında aldığı 1 puanla ligdeki puanını 29'a çıkardı. UEFA Avrupa Ligi'nde başarıyla mücadele eden Beşiktaş'ın Avrupa dönüşü kaybettiği puan sayısı 10'a ulaştı. Bu sezon ligde ve Avrupa'da üst üste karşılaşmalar yapan siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı maçlardan sonraki lig mücadelelerinde oldukça zorlandı. Sezon başında Rusya'nın Alania takımıyla ön elemede oynanan karşılaşma sonrası ligde Eskişehirspor deplasmanına çıkan ve 2-1 mağlup olan Beşiktaş, son olarak grupta Stoke City ile yaptığı maç sonrası Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın Samsunspor karşısında beraberlik golünü atan Edu, Spor Toto Süper Lig'de ilk gol sevincini yaşadı. Mücadelenin ikinci yarısında Holosko'nun yerine sahada yer alan tecrübeli futbolcu, takımının beraberlik fırsatını yaratan penaltıyı yaptırdı. Penaltı atışını da kullanan Brezilyalı oyuncu, 77. dakikada meşin yuvarlağı filelere göndererek takımına 1-1 beraberliği sağladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ve Stoke City ile İstanbul'da yapılan maçlarda 1'er gol atan Edu, Samsunspor karşısında bulduğu golle ligdeki ilk gol sevincini yaşamış oldu. Brezilyalı oyuncu, böylece siyah-beyazlı formayla 3. golüne ulaştı. Siyah-beyazlı takımda, 60. dakikada Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil olan Burak Kaplan, Beşiktaş formasıyla bu sezon ilk kez oynama şansı buldu. Sezon başından transfer edilen, ancak takımının UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de yaptığı maçlarda zaman zaman kadroya dahil olmasına rağmen oynama fırsatı bulamayan genç oyuncu, Samsunspor karşısında 60. dakikada Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek siyah-beyazlı formayla ilk resmi maç heyecanını yaşamış oldu.