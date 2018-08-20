Beşiktaş ligde kayıpsız devam ediyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu.
14. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole yaklaştı. Ceza yayının sol çaprazında topu alan Emrah Başsan'ın ceza sahası içerisine girip çektiği şut Vida'dan döndü. Pozisyonun devamında Hakan Arslan'ın aşırtma kaleye gönderdiği topu kaleci Tolga Zengin parmaklarının ucuyla kornere attı.
16. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu ceza alanı ön çizgisinde karşılayan Scuk, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0
31. dakikada kısa paslaşmalar sonucu kaleyi cepheden gören bir pozisyonda Scuk'un uzak mesafeden çektiği şutta top üst direkten geri döndü.
32. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ikinci gole yaklaştı. Ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Emrah Başsan, meşin yuvarlağı direk kaleye gönderdi. Kaleci Tolga Zengin'in güçlükle çıkardığı topu ceza sahası sol çaprazında müsait durumda bulunan Taylan Antalyalı dışarı gönderdi.
34. dakikada mavi-beyazlı ekibin atağında Emrah Başsan ceza alanı sol çaprazından meşin yuvarlağa sert vurdu. Tolga Zengin'in güçlükle çeldiği top Taylan Antalyalı'nın önünde düştü. Tolga Ünlü'nün bekletmeden vurduğu top üstten auta çıktı.
42. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Quaresma sol ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak Hakan Canbazoğlu'nda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
Mücadelenin 76. dakikasında Quaresma'nın pasını gole çeviren Negredo, siyah-beyazlı takımı 2-1 öne geçirdi.
Maçın 84. dakikasında Lens'in ceza alanı içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı Quaresma gole çevirdi ve skor 3-1 oldu.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-1 galip ayrıldı.