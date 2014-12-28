Beşiktaş liderlik, Konyaspor çıkış peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Torku Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda PTT 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, Konya'dan 3 puanla dönerek, gelecek haftaki Galatasaray derbisi öncesi fire vermeden, 2015'e lider girmek amacında.
İki takımın 11'leri
Beşiktaş: Tolga, Serdar, Franco, Ersan, İsmail, Veli, Atiba, Gökhan, Sosa, Olcay, Demba Ba
Konyaspor: Belec, Ali Turan, Mehmet Güven Ömer Ali, Ali Çamdalı, Djalma, Kokalovic, Selim, Mehmet, Uğur İnceman ve Hasan Kabze.