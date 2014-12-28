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Spor

Beşiktaş liderlik, Konyaspor çıkış peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Torku Konyaspor deplasmanında rakibini yenerek liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den almayı planlıyor

28 Aralık 2014 20:30

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Torku Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 
 

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda PTT 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, Konya'dan 3 puanla dönerek, gelecek haftaki Galatasaray derbisi öncesi fire vermeden, 2015'e lider girmek amacında.

 

İki takımın 11'leri

 

Beşiktaş: Tolga, Serdar, Franco, Ersan, İsmail, Veli, Atiba, Gökhan, Sosa, Olcay, Demba Ba

Konyaspor: Belec, Ali Turan, Mehmet Güven Ömer Ali,  Ali Çamdalı, Djalma, Kokalovic, Selim, Mehmet, Uğur İnceman ve Hasan Kabze.

 

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