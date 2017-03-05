Beşiktaş, liderlik koltuğunda rahat

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, Galatasaray galibiyeti sonrasında soluğu Rizespor karşısında aldı. Siyah-beyazlı takım, mücadeleyi 1-0 kazanarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.
Siyah-beyazlıların golünü 41. dakikada Gökhan Gönül kaydetti. Beşiktaş bu skorla birlikte 53 puana yükseldi. Küme düşme hattından kurtulamayan Rizespor 20 puanda kaldı. Karadeniz ekibi kazanamama serisini 4 maça çıkardı.
Beşiktaş Karabükspor yenilgisinden sonra ligde 3’te 3 yaptı.
Pozisyon üretkenlkiği anlamında bilindik Beşiktaş’ın gerisinde kalan Şenol Güneş’in ekibi, rakibine çok fazla pozisyon vermedi. İki bekin hücumda devreye girmesiyle golü buldu Beşiktaş. Adriano’nun ortasında Gökhan Gönül topu filelere gönderirken, bu gol Beşiktaş’a 3 puanı getirdi.
Kara Kartal Süper Lig’de bir sonraki hafta Sergen Yalçın’ın takımı Kayserispor’u konuk edecek.