Beşiktaş liderliğini sürdürmek istiyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

Ligin 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen ve Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla liderlik koltuğuna oturan siyah-beyazlı takım, rakibini yenerek zirvedeki yerini korumaya çalışacak.

Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligde 32. randevu

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, geride kalan 31 maçtan 17'sini kazandı, 10'unda berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 61 golüne, Konyaspor 27 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 bitti.

Beşiktaş son 10 maçta 3 kez kazanabildi

Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 10 lig maçından 3'ünü kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu.

Bu arada, iki takım arasındaki 31 lig maçından Konyaspor 11'inde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.