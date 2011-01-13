-BEŞİKTAŞ LİDERLİĞE YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda Manisaspor'u 3-2 yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 6'ya çıkartarak, grupta liderliğe yükseldi. Manisaspor ise puansız olarak grupta son sırada yer aldı. (B) Grubu'nda oluşan son puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G B M A Y AV P ------------------------------------------------- 1.Beşiktaş 3 2 0 1 6 5 1 6 2.Trabzonspor 2 1 1 0 5 3 2 4 3.Gaziantep BŞ. Bld. Spor 2 1 1 0 3 2 1 4 4.Konya Torku Şekerspor 3 1 0 2 5 7 -2 3 5.Manisaspor 2 0 0 2 3 5 -2 0