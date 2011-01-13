T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ LİDERLİĞE YÜKSELDİ ANKARA (A.A)

13 Ocak 2011 00:11

-BEŞİKTAŞ LİDERLİĞE YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda Manisaspor'u 3-2 yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 6'ya çıkartarak, grupta liderliğe yükseldi. Manisaspor ise puansız olarak grupta son sırada yer aldı. (B) Grubu'nda oluşan son puan durumu şöyle: TAKIMLAR                  O  G  B  M  A  Y  AV  P  ------------------------------------------------- 1.Beşiktaş                3  2  0  1  6  5  1  6  2.Trabzonspor             2  1  1  0  5  3  2  4  3.Gaziantep BŞ. Bld. Spor 2  1  1  0  3  2  1  4  4.Konya Torku Şekerspor   3  1  0  2  5  7 -2  3  5.Manisaspor              2  0  0  2  3  5 -2  0 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24