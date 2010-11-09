-BEŞİKTAŞ LİDERİN 9 PUAN GERİSİNDE İSTANBUL (A.A) - 08.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fiyapı İnönü Stadı'nda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 2 puan yitirirken, 11. hafta sonunda lider Trabzonspor'un tam 9 puan gerisinde kaldı. Haftanın son maçına, galip gelip zirve yarışını sürdürmek amacıyla çıkan siyah-beyazlılar, sahadan beraberlikle ayrılıp, ligdeki puan kaybını 16'ya çıkardı. Ligde 17 puana ulaşan siyah-beyazlılar, 11. haftayı 26 puanlı lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 8. sırada tamamladı. -GUTİ PENALTI KAÇIRDI- Karşılaşmanın son dakikalarında galibiyet golünü bulmak için tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenen siyah-beyazlılar, 90 artı 4. dakikada penaltı kazandı. Topun başına gelen İspanyol futbolcu Guti'nin penaltı atışını kaleci Tolga kurtarırken, siyah-beyazlılar kaçan bu penaltıyla galibiyetten oldu. Bu arada siyah-beyazlıların 90 artı 2. dakikada Quaresma ile bulduğu bir gol de hakem Bülent Yıldırım tarafından iptal edildi. Siyah-beyazlılar, bu pozisyon için hakeme itirazda bulunurken, golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği öğrenildi. -LİGDE 7 MAÇTIR GOL YEDİLER- Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta da kalesinde gol gördü. 4. haftada 4-0 kazandığı Ankaragücü maçının ardından oynadığı 7 karşılaşmada da gol yiyen Beşiktaş, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Son 7 maçında Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Medical Park Antalyaspor ve Sivasspor'u 2-1 yendi, Trabzonspor ve Kayserispor'a 1-0, Manisaspor'a da 3-2 mağlup oldu. -IVERSON GİTTİ GOL GELDİ- Karşılaşmayı izleyen Beşiktaş'ın yeni transferi ABD'li basketbolcu Allen Iverson, maç sırasında zaman zaman heyecanlandı. Özellikle ikinci yarıda Beşiktaşlı futbolcuların yaptıkları güzel hareketleri alkışlayan Iverson, yenilen gol sonrası üzüldü. Iverson, maçın 82. dakikası oynanırken stattan ayrıldı. Iverson'ın stattan ayrılışının ardından 85. dakikada Beşiktaş, İsmail ile beraberlik golünü buldu. -BAŞKAN DEMİRÖREN UĞUR DENEDİ- Maçın ilk yarısını protokol tribünün ön bölümünde izleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, ikinci yarda ise uğur deneyerek arka sıraya geçti. Ancak siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu arada maçın bitiş düdüğüyle birlikte hakemlerin yanına kadar giden Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın, konuşma esnasında 4. hakem Kutluhan Bilgiç'in elini öptüğü gözlendi.